"En Eski Yeni" hat sergisi sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Hattat Mustafa Cemil Efe'nin klasik İslam sanatlarını hiç denenmemiş, şaşırtıcı formda takdim ettiği "En Eski Yeni" isimli sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde, 21 Nisan tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergide, sanatçının çalışmalarından 103 farklı eser yer alacak.

Sanatçı, dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından, özel koleksiyonlardan temin ettiği 60'dan fazla eski çerçevenin içine, hat sanatını uyguladığı bu eserlerde, en eski ile en yeni olanı birbirine eş ederek çerçevelere yeni bir kimlik kazandırıyor.

Hattat Mustafa Cemil Efe, Tabula Rasa (boş çerçeve) yaklaşımının bu serginin ilham kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Her insan, boş bir çerçeveye benzer ve zamanla çerçevenin içi şekillenir. Doğru ve gerçekle doldurulmamış bir çerçeve, içindeki anlamsız şekillerle ruhsuz bir bedene benzer." dedi.

Efe, bu çerçeveleri "Kısmetli Çerçeveler" olarak adlandırdığını belirterek, çerçevelerin kısmetli olma sebebinin ilahi vahye dayanan manalarla doldurulmuş olmaları olduğunu ifade etti.