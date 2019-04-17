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"En Eski Yeni" hat sergisi sanatseverlerle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "En Eski Yeni" isimli sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılacak

İSTANBUL (AA) - Hattat Mustafa Cemil Efe'nin klasik İslam sanatlarını hiç denenmemiş, şaşırtıcı formda takdim ettiği "En Eski Yeni" isimli sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde, 21 Nisan tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergide, sanatçının çalışmalarından 103 farklı eser yer alacak.

Sanatçı, dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından, özel koleksiyonlardan temin ettiği 60'dan fazla eski çerçevenin içine, hat sanatını uyguladığı bu eserlerde, en eski ile en yeni olanı birbirine eş ederek çerçevelere yeni bir kimlik kazandırıyor.

Hattat Mustafa Cemil Efe, Tabula Rasa (boş çerçeve) yaklaşımının bu serginin ilham kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Her insan, boş bir çerçeveye benzer ve zamanla çerçevenin içi şekillenir. Doğru ve gerçekle doldurulmamış bir çerçeve, içindeki anlamsız şekillerle ruhsuz bir bedene benzer." dedi.

Efe, bu çerçeveleri "Kısmetli Çerçeveler" olarak adlandırdığını belirterek, çerçevelerin kısmetli olma sebebinin ilahi vahye dayanan manalarla doldurulmuş olmaları olduğunu ifade etti.

Çerçeveleri yazıya hizmet eden bir iç ruh gibi görmek beni heyecanlandırdığını aktaran sanatçı, şunları kaydetti:

"İç diyorum çünkü eseri ortaya çıkartan sanatkar sadece kabuktan ibaret. Sonrasında çerçeve ve en son da yazı geliyor. Şu gerçekten çok ilginç, Türkiye'den gelen bir sanatkar, Paris'in arka sokaklarında camları kirli bir antikacıdan yaşlı bir çerçeve alıyor. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, varaklı, el oyması güzel bir çerçeve. Sonra o çerçeveyi atölyesine getirip onun içine "Allah bana yeter" yazıyor. Ve o yazı ile çerçeve belki de en az 1000 yıl birlikte olacakları bir yolculuğa çıkıyor. Bu, çerçevenin kaderidir.

Bu kader, bir sergi şekillendirir ve güzel gören insanların yüzlerini güldürür. Benim gayem, açtığımız bu sergiyle tam olarak bunu yapmaktır. İnsanları gülümsetmek ve bir hikaye yazmalarına vesile olmak."

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"En Eski Yeni” Hattat Mustafa Cemil Efe Türk ve İslam Eserleri Müzesi

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