"En Eski Yeni" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "En Eski Yeni" sergisi ziyarete açıldı.

Hattat Efe, Sultanahmet'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, hat sanatının manaya hizmet ettiğini vurgulayarak, dört yıllık çalışmaları sonucunda "En Eski Yeni" sergisini açtığını söyledi.

Sergisinde, yaşları 50 ile 400 arasında değişen ve tamamı el emeği olan çerçevelerin hikayesiyle ruhun derinliklerine temas eden eserlerini birleştirdiğini ifade eden sanatçı, "Çerçeveleri yazıya hizmet eden bir iç ruh gibi görmek beni heyecanlandırıyor. Benim gayem, açtığımız bu sergiyle sanata ve insanlığa hizmet etmektir, insanları gülümsetmek ve bir hikaye yazmalarına vesile olmaktır." diye konuştu.

Hat sanatını rahmetli Prof. Dr. Fevzi Günüç'ten öğrendiğini aktaran Efe, yaklaşık 20 yıldır bu sanatı icra ettiğini dile getirdi. Efe, hocasına duyduğu hürmet sebebiyle Günüç'e ait bir eseri de sergilediğini açıkladı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından ve özel koleksiyonlardan temin edilen 60'tan fazla eski çerçeve içine yerleştirilen 103 eserin yer aldığı sergi, 28 Nisan'a kadar açık kalacak.

