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  4. En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

25.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her cuma olduğu gibi 26 Mart Cuma günü de cuma mesajları, akşam saatlerinden itibaren sosyal medya uygulamaları ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarından paylaşılacak. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in Cuma sözlerini cuma akşamı mesajları ile sevdiklerine gönderiyor.

En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

Koronavirüs salgınını yaşadığımız bu dönemlerde tedbirler ve kısıtlamalar sebebiyle cuma mesajları, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda daha yoğun yayınlanıyor. Birçok kişi, yakınlarından cuma mesajları ve sözleri ile dua bekliyor, onlara dua ediyor. Cuma akşamından itibaren cuma mesajları resimli, sözlü ve videolu olarak ilgi görüyor…

EN FARKLI CUMA MESAJLARI

Cuma Mesajları 2020: Zor günler için en güzel Cuma mesajları...

  • Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra’d,13/28. Hayırlı Cumalar.

  • Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Cuma Mesajları 2020: Zor günler için en güzel Cuma mesajları...

  • Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

  • Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

  • Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

  • 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

    • Cuma Mesajları 2020: Zor günler için en güzel Cuma mesajları...

    • Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

    • Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

    • Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.

    • Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

    Cuma Mesajları 2020: Zor günler için en güzel Cuma mesajları...

    • Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5

    • Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

    • Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

    Cuma Mesajları 2020: Zor günler için en güzel Cuma mesajları...

    • "Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

    • “Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

  • Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

    • Cuma Mesajları 2020: Zor günler için en güzel Cuma mesajları...

    • Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

    • "Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

    • Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

    • "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

    19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

    • Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar...

    • “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

    Ekran Resmi 2021-03-12 01.17.37

    • "Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

    • Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

  • Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

  • Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

    • 19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

    • Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

    • Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

    Ekran Resmi 2021-03-12 01.18.30

    • Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

    • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

    • Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

    • Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.

    19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • “Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”

  • Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

    • Ekran Resmi 2021-03-12 01.19.07

    • Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

    • Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

    • Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

    • Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

    19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

    • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

    • Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

    Ekran Resmi 2021-03-12 01.21.58

    • Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

  • Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

  • Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

  • Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

    • 19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

    • Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

    • Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

    • Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimize af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı cumalar.

    • En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

  • Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım! Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl. Fakirlere yardım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

  • Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

    • 19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Hayırlı cumalar dilerim.

    • Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

    • "Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

    • İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

    • Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

    • 19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

    • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

    • Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

    • Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

    • Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

    • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

    • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

    19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

    • "Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

    • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

  • Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

  • Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

  • Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

  • Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

    • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

    Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

    1. Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet edilir. Niyetten sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir ve namaza başlanır.

    2. Tekbirden sonra eller bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra imam dinlenir.

  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir ve ayağa kalkılır. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" denir.

  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerinde oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" denir.

  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekata başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imamı dinlenir.

  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir ve ayağa kalkılır. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" denir.

  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" denir. "Allahu Ekber" denilerek dizlerin üzerinde oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" denildikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" denir.

  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" denilir Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verildikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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