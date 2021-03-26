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  4. Resimli Berat Kandili mesajları | 2021 Berat kandiline özel resimli mesajlar ve sözler

Resimli Berat Kandili mesajları | 2021 Berat kandiline özel resimli mesajlar ve sözler

26.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç aylardan Şaban ayının 15. Gecesi idrak edilen Berat Kandili, 2021 yılında 27 Mart Cumartesi günü idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biridir. Berat Kandili, Allah’ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli mübarek bir gecedir.

Berat Kandili, anlam olarak “temize çıkma” anlamına geldiği için, Müslümanlar tarafından bağışlanma günü olarak bilinir. Bu özel günde Müslümanlar, sevdiklerinin kandilini kutlamak için mesajları araştırıyor. Bu kutlu günde sevdiklerinize yollayabileceğiniz özel mesajları sizin için haberimizde derledik.

2021 BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mübarek Şaban ayında İslamiyet'te kutsal olarak kabul görülen Berat Kandili geldi. 27 Mart Cumartesi tarihinde idrak edilecek olan bu tarih öncesinde Müslümanlar şimdiden bu günün anlam ve önemini vurgulayıcı metin ve görselleri araştırmaya başladı.

• Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
• ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.
• Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
• Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
• TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız beraat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.
• AIIah'in rahmeti, bereketi sizinIe oIsun, gönüI günesiniz hiç soImasin, yüzünüz aydin oIsun, kabriniz nur doIsun, makaminiz Firdevs, duaIariniz kabuI oIsun. KandiIiniz kutIu oIsun…
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

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