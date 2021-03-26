Resimli Berat Kandili mesajları | 2021 Berat kandiline özel resimli mesajlar ve sözler

Berat Kandili, anlam olarak “temize çıkma” anlamına geldiği için, Müslümanlar tarafından bağışlanma günü olarak bilinir. Bu özel günde Müslümanlar, sevdiklerinin kandilini kutlamak için mesajları araştırıyor. Bu kutlu günde sevdiklerinize yollayabileceğiniz özel mesajları sizin için haberimizde derledik.

2021 BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mübarek Şaban ayında İslamiyet'te kutsal olarak kabul görülen Berat Kandili geldi. 27 Mart Cumartesi tarihinde idrak edilecek olan bu tarih öncesinde Müslümanlar şimdiden bu günün anlam ve önemini vurgulayıcı metin ve görselleri araştırmaya başladı.