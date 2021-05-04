En farklı ve anlamlı anneler günü hediyeleri neler? İşte birbirinden özel anneler günü hediye fikirleri...

Vatandaşlar 2021 senesi Anneler Günü için hediye önerilerini araştırmaya başladı. Çok değerli annelere verilen değeri hatırlamak amacıyla kutlanan Anneler Günü her sene Mayıs ayında kutlanmaya devam ediyor. Peki en farklı ve anlamlı anneler günü hediyeleri neler?
YEMEK YAPMAYI SEVEN EV HANIMI ANNELER İÇİN: MUTFAK EŞYASI
Özellikle ev hanımı olan annelerimiz günün pek çok zamanını mutfakta geçirip çocuklarına yemekler hazırlamakla uğraşır. Anneniz yemek yapmayı çok seven biriyse ona ihtiyacı olan bir mutfak eşyasını da alıp hediye edebilirsiniz.
YILIN EN İYİ ANNESİ MADALYONU YA DA PLAKETİ
Madalyonlar ve plaketler pek çok özel günde en çok tercih edilen hediyelerden olmaya devam ediyor. Annenize sevineceği ilginç bir hediye vermek istiyorsanız, “Yılın en iyi annesi madalyonu” nu veya plaketini alabilirsiniz.
ÖZEL TASARIM ÇİÇEK
En çok tercih edilen hediyelerden olan çiçek, pek çok kadının ve annenin hoşuna giden en değerli hediyelerden biri olarak biliniyor. Eğer anneniz veya eşiniz çiçekleri seviyorsa, onun yüzünü gülümsetecek güzel bir çiçek hediye edebilirsiniz.
İLGİLENDİĞİ VEYA MERAK ETTİĞİ BİR KONUDA KİTAP
Pandemi sürecinde evde kaldığımız şu günlerde annenize güzel bir kitap hediye edebilirsiniz. Özellikle kitap annenizin sevdiği ya da ilgilendiği bir konu üzerineyse bu ona kendini daha da değerli hissettirecektir.
KİŞİYE ÖZEL RESİMLİ VEYA YAZILI BARDAK
Annenize kişiye özel tasarım bardak hediye edebilirsiniz. Dilerseniz bardağın üzerine hep okumasını istediğiniz bir mesajı yazdırabilir veya birlikte çekildiğiniz bir fotoğrafı bastırabilirsiniz. Aynı şekilde bir değil birden fazla fotoğrafınızı da bir araya getirip bastırmak mümkün. Bardağı kullandıkça mesajınızı görüp gülümseyecektir.
SENİ SEVİYORUM KUTUSU
Kimi anneler maddiyattan çok manevi hediyelerden hoşlanır. Hediyede biraz da el emeğiniz olsun istiyorsanız, birçok dilde seni seviyorum yazıp güzel bir kutunun içerisine koyabilirsiniz.
TAKI YA DA SAAT
Annenize parlayan güzel bir yüzük, bileklik veya altın veya gümüş bir kolye alabilirsiniz. Aynı zaman da saat de özellikle zaman yönetimine ihtiyaç duyan anneler için iyi bir seçim olabilir.
Anneler Günü ülkemizde her Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk gelmekte. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunuyor. Bunlardan en çok konuşulanı ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 senesinde vefat eden annesi için her sene kutlama yapmak istemesi ile başlar. Bu kutlama ilk defa, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonucunda 1914 senesinin ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat bu davalardan hiçbirisini kazanamamıştır.