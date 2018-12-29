En fazla kaçak içki ve cep telefonu İzmir'de yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir yılda düzenlediği operasyonlarda, 1 milyon 279 bin 157 litre kaçak ve sahte içki ile 22 bin 939 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekiplerin son bir yılda yaptığı ve kaçakçılara büyük darbe vurulan operasyonlardaki başarısı, istatistiklere de yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de, çeşitli türlerde sahte veya kaçak olarak piyasaya sürülen 1 milyon 279 bin 157 ton alkollü içki, 22 bin 939 cep telefonu, 3 milyon 518 bin 102 doldurulmuş "tek dal" diye tabir edilen sigara ve 844 bin 415 muhtelif emtia ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, bu alanlarda ülke genelinde en fazla kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonlara imza attığı bildirildi.

Bu alanlarda İzmir Emniyet Müdürlüğünü, 111 bin 583 ton kaçak alkollü içki ele geçiren Adana Emniyet Müdürlüğü, 1 milyon 612 bin 94 doldurulmuş tek sigara ve 22 bin 928 cep telefonu ile 740 bin 570 muhtelif emtiayı ele geçiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü takip etti.