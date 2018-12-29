HABER

En fazla kaçak içki ve cep telefonu İzmir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

İzmir'de son bir yılda düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 279 bin 157 litre kaçak ve sahte içki ile 22 bin 939 kaçak cep telefonu ele geçirildi - İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaçak ve sahte içki, dal sigara, cep telefonu ve muhtelif eşya yakalamasında ülke genelinde ilk sırada yer aldı

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir yılda düzenlediği operasyonlarda, 1 milyon 279 bin 157 litre kaçak ve sahte içki ile 22 bin 939 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekiplerin son bir yılda yaptığı ve kaçakçılara büyük darbe vurulan operasyonlardaki başarısı, istatistiklere de yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de, çeşitli türlerde sahte veya kaçak olarak piyasaya sürülen 1 milyon 279 bin 157 ton alkollü içki, 22 bin 939 cep telefonu, 3 milyon 518 bin 102 doldurulmuş "tek dal" diye tabir edilen sigara ve 844 bin 415 muhtelif emtia ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, bu alanlarda ülke genelinde en fazla kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonlara imza attığı bildirildi.

Bu alanlarda İzmir Emniyet Müdürlüğünü, 111 bin 583 ton kaçak alkollü içki ele geçiren Adana Emniyet Müdürlüğü, 1 milyon 612 bin 94 doldurulmuş tek sigara ve 22 bin 928 cep telefonu ile 740 bin 570 muhtelif emtiayı ele geçiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü takip etti.

- Sahte içki ölümü yaşanmadı

Geçmişte sahte içki tüketimi nedeniyle ölüm vakalarının görüldüğü İzmir'de, 2018 yılı içinde herhangi bir ölüm olayının yaşanmadığı da belirtildi.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinin, tarihi eser ve kaçak tütün operasyonlarında da Türkiye genelinde ilk 5 il arasında yer aldığı ifade edildi.

İzmir'de son 1 yıldaki operasyonlarda, 9 ton kaçak tütün ile 3 bin 800 tarihi eser yakalandığı kaydedildi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrıArka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrı
Hasta kocası ve ikizleri ile su sızdıran evde yaşıyorHasta kocası ve ikizleri ile su sızdıran evde yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istatistik İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İstanbul'da 12 saatlik operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

Flaş operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.