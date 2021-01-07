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En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

07.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

Çevrenizi korumak, zaman ve para tasarrufu yapmak için minik bir alışkanlığınızı değiştirmek gerekiyor desek ne dersiniz? Çoğu kişi buna kesinlikle yaparım diyecektir ama gerçekler maalesef pek öyle değil.

Avrupa’nın bazı ülkeleri ve Türkiye’nin de yer aldığı bir araştırmaya göre, Türkiye’deki tüketicilerin sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı oldukça yüksek ama bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapan tüketicilerin oranı yüzde 71.

Bazı alışkanlıklarımızı artık geride bırakmamızın zamanı geldi de geçiyor bile, Fairy’nin yaptırdığı araştırmaya katılan kişilerin yüzde 80’inini kadınlar, yüzde 20’sini erkekler oluşturdu. Çıkan tabloya göre, Türkiye’deki tüketiciler bulaşıklarını makineye koymadan önce mutlaka bir ön yıkamadan geçiriyor. Bu da zaman, para ve suyun boşa harcanması anlamına geliyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde yapılan bu araştırmada yüzde 71’lik oran ile Türkiye en yüksek ön yıkama yapan ülke. Yapılan ön yıkama işleminde kimi kişiler bulaşıkları suda bekletirken, kimisi ovalayarak üzerinde birikmiş olan kirlerden arındırarak bulaşık makinesine yerleştiriyor. Özellikle zor çıkacağı düşünülen ve koku bırakacağı düşünülen lekelerde hem suda bekletme hem de ovalama işlemi uygulanıyor. Üstelik bu oran yüzde 13 ile hiç de az değil.

Türkiye tüketicisi çevre konusunda çok duyarlı olmasına rağmen bu işlemden vazgeçemiyor.

Türkiye genelinde deterjanların çevre üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu vurgulayan tüketicilerin oranı yüzde 22’lerde. Özellikle plastiğin makul kullanılması, ürünlerin doğal ve güvenli içeriklere sahip olması konusundaki bilinç çok yüksek. Buna rağmen doğal kaynakları koruma konusunda tüketiciler kendi kullanım alışkanlıkları değiştirmiyor.

Haftada ortalama 5 kez çalıştırdığımız bulaşık makinelerimizde en çok normal yıkama programı kullanıyoruz. Tüketicilerin yüzde 74’ü 60 derece veya daha yüksek sıcaklıkta bulaşıklarını yıkıyor. Bu da enerji kaybına sebep oluyor.

Ön yıkama alışkanlıklığınızdan kurtulun, bırakın bulaşık makineleri ve bulaşık makinesi deterjanı görevini yapsın siz de zaman, para, enerji ve sudan tasarruf edin.

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