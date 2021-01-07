En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

Avrupa’nın bazı ülkeleri ve Türkiye’nin de yer aldığı bir araştırmaya göre, Türkiye’deki tüketicilerin sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı oldukça yüksek ama bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapan tüketicilerin oranı yüzde 71.

Bazı alışkanlıklarımızı artık geride bırakmamızın zamanı geldi de geçiyor bile, Fairy’nin yaptırdığı araştırmaya katılan kişilerin yüzde 80’inini kadınlar, yüzde 20’sini erkekler oluşturdu. Çıkan tabloya göre, Türkiye’deki tüketiciler bulaşıklarını makineye koymadan önce mutlaka bir ön yıkamadan geçiriyor. Bu da zaman, para ve suyun boşa harcanması anlamına geliyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde yapılan bu araştırmada yüzde 71’lik oran ile Türkiye en yüksek ön yıkama yapan ülke. Yapılan ön yıkama işleminde kimi kişiler bulaşıkları suda bekletirken, kimisi ovalayarak üzerinde birikmiş olan kirlerden arındırarak bulaşık makinesine yerleştiriyor. Özellikle zor çıkacağı düşünülen ve koku bırakacağı düşünülen lekelerde hem suda bekletme hem de ovalama işlemi uygulanıyor. Üstelik bu oran yüzde 13 ile hiç de az değil.