İşte akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarları. (Fotoğraflar: shutterstock)
İşte en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar
OnePlus 5T (Çin)
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.68 W
HTC Desire 820 (Tayvan)
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.64 W
Nokia Lumia 630
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.51 W
Asus Zenfone 2
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.48 W
Xiaomi Redmi Note 3
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.44 W
Alcatel A5 LED
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.43 W
Meizu Pro 7
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.41 W
OnePlus 5
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.39 W
HTC U11
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.38 W
iPhone 7
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.38 W
Sony Xperia Z1
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.36 W
iPhone 8
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.32 W
ZTE Axon 7 mini
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.29 W
BlackBerry DTEK60
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.28 W
iPhone 7 Plus
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.24 W
Google Pixel
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.33 W
Samsung Galaxy S8
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.32 W
Nokia Lumia 535
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.32 W
ZTE Blade A610
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.31 W
Motorola Moto Z
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.30 W
Motorola G5 Plus
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.30 W
Samsung Galaxy A5
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.29 W
LG Q6
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.28 W
ZTE Blade A610
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.27 W
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