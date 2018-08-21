AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Türkiye olarak bu güne kadar nerede bir mazlum varsa nerede bir sıkıntı içerisinde yaşayan Müslüman varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onlarla birlikte olmaya, onlara destek vermeye çalıştık." dedi.

Elvan, AK Parti Karaman İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren günler olduğunu söyledi.

Türkiye için, tüm İslam alemi için Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Elvan, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken, açlık içerisinde olan mazlum insanlar olduğunu belirtti.

Elvan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bu güne kadar nerede bir mazlum varsa nerede bir sıkıntı içerisinde yaşayan Müslüman varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onlarla birlikte olmaya, onlara destek vermeye çalıştık.

Bir taraftan ülkemizin gelişmesi, kalkınması için çaba gösterirken diğer taraftan da imkanlarımızı zorlayarak bu kardeşlerimize yardımcı olduk, destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tüm gelişmiş ülkeleri geride bırakarak, kişi başına düşen milli gelir açısından dünyada en fazla yardım yapan ülke konumuna geldik. Dünya'nın neresinde bir mazlum kardeşimiz varsa ona el uzattık, onun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Dünyanın dört bir yanında Orta Doğu'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da bu kardeşlerimizin Türkiye'ye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir muhabbeti, bir gönül bağı oluştu. Elbette bu oluşan gönül bağından, muhabbetten bazı rahatsız olan ülkeler, kesimler oldu. Türkiye üzerinden oyunlar oynamaya başladılar."