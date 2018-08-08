MAGAZİN

En fit anne! 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Turan fit görüntüsüyle şaşırttı.

Eşiyle çıktığı mavi yolculukta bikinili görüntülenen Aslıhan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı.

En fit anne! 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

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Eşiyle çıktığı mavi yolculukta bikinili görüntülenen Aslıhan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı. 46 kilodan 50'ye çıktı.
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Pilates ve yoga yaparak formunu koruyan Aslıhan Turan doğumdan kısa bir süre sonra gelinlik giyecek.
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11 Mart 2018'de evde yapılan 20 kişilik bir törenle evlenen çift, bebek nedeniyle bu yaz başında yapacakları düğün davetini ertelemişti.
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Çift bu kış davet verecek. Oğulları Hamza Arda yanlarında olacak. Aslıhan Doğan ikinci çocuk için arayı fazla açmak istemiyor.
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İkinci bebekleri kız olursa adı da şimdiden hazır: 'Aslıhan.'
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eee çocuk kaç kilo doğacak bence sağlıklı değil kilo alması lazım
arda o bayanı kendin içinmi aldın başkası içinmi o ne hal öyle haya gerek
Bize ne?
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