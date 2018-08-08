En fit anne! 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

Eşiyle çıktığı mavi yolculukta bikinili görüntülenen Aslıhan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı.

Eşiyle çıktığı mavi yolculukta bikinili görüntülenen Aslıhan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı. 46 kilodan 50'ye çıktı.

Pilates ve yoga yaparak formunu koruyan Aslıhan Turan doğumdan kısa bir süre sonra gelinlik giyecek.

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11 Mart 2018'de evde yapılan 20 kişilik bir törenle evlenen çift, bebek nedeniyle bu yaz başında yapacakları düğün davetini ertelemişti.