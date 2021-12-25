HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. En Gelişmiş Teleskop Uzaya Fırlatıldı

En Gelişmiş Teleskop Uzaya Fırlatıldı

25.12.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklaşa geliştirdiği dev teleskop James Webb, bu sabah saatlerinde uzaya fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklaşa geliştirdiği dev teleskop James Webb, bu sabah saatlerinde uzaya fırlatıldı. Daha önce fırlatılışı defalarca ertelenen teleskop, bu kez Fransız Guyanası’ndan atmosfer dışına yolculuğuna başladı.

NASA tarafından önümüzdeki 10 yılın en büyük uzay araştırma projesi olarak adlandırılan James Webb teleskobu, 10 milyar dolara mal oldu. Teleskop uzaya yerel saatle sabah, 7:20’de Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.

Daha önce uzaya fırlatılan ve yıllardır kullanılan Hubble teleskobundan çok daha gelişmiş özelliklere sahip James Webb teleskobu, Hubble’dan yaklaşık 3 kat daha büyük bir aynaya ve kızılötesi özelliklere sahip.

Yaklaşık olarak bir tenis kortu büyüklüğündeki teleskop, yörüngede bulunacağı noktaya tam olarak yerleşebilmek için 13 günlük bir seyahat yapacak. Toplam 25,37 metrekarelik bir büyüklüğü bulunan teleskop, 18 farklı parçadan oluşan aynalarıyla 6,5 metrelik bir çapa sahip. Hubble teleskobu 2,4 metre çapındaydı.

Hubble’dan 100 kat daha hassas ve derinlikli görüntüler elde edecek olan teleskobun, uzayın bilinmeyen derinliklerine dair insanlığa büyük ipuçları vermesi bekleniyor.

Adını 1961 ve 1968 yılları arasında NASA’nın yöneticisi olan James Edmin Webb’den alan teleskop, çok uzak gezegenlerin atmosferleri hakkında geniş bilgiler sunabilecek. Böylece uzayda dünya benzeri yaşanabilir atmosfere sahip başka gezegenler bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt aranacak.

James Webb teleskobunun sunacağı verilerle bilimadamları, 13,7 milyar yıl önce evrenin oluşumuna dair izleri de bulmayı umut ediyorlar.

Teleskoptan ilk görüntülerin önümüzdeki yaz aylarında gelmeye başlaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Çarpıcı sonuç! Trump, Biden'ı geçtiÇarpıcı sonuç! Trump, Biden'ı geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

3'üncü ve 4'ncü doz aşı için flaş yan etki açıklaması

3'üncü ve 4'ncü doz aşı için flaş yan etki açıklaması

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Fotoğraf çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Fotoğraf çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.