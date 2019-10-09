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En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencilerince yapılan ve askeri standartlara yakın olan insansız hava aracını (İHA) kullanan Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotu Belinay Özçelik, "Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim" dedi.Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan insansız hava aracı askeri standartlara yakın olmasıyla dikkat çekiyor.

Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencilerince yapılan ve askeri standartlara yakın olan insansız hava aracını (İHA) kullanan Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotu Belinay Özçelik, "Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim" dedi.
Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan insansız hava aracı askeri standartlara yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Fırat’ın doğusunda başlaması beklenen askeri harekat için Fen Lisesi öğrencileri kendi yaptıkları İHA’yı bölgede kullanılabileceğini ifade etti.
İHA’nın teknik ekibinde yer alan Batuhan Yeniköse, "Çankırı TOBB olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının sağlamış olduğu katkılar sayesinde yaptığımız İHA’nın ismi Karatekin’dir. Bu İHA ismini Anadolu’nun fatihi Sultan Alparslan’ın komutanlarından olan Karatekin’den almaktadır. İHA projemiz kapsamında ülkemizde İHA üzerine çalışan savunma sanayi firmalarını ziyaret ettik. Eskişehir’e giderek TEİ Milli Motor fabrikasını ziyaret etik. TSK’ya ait İHA ve SİHA filosunu gezdik, oralarda incelemelerde bulunduk. Son bir yıldır da pilotaj eğitimlerini artırarak sistemleri geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim"
Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotu Belinay Özçelik ise, "Şu anda sahip olduğumuz sistemde Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak 40 kilometrekarelik alanda keşif ve gözetlemeleri rahat bir şekilde yapabilecek durumda. Ayrıyeten pilotajı çok geliştirdik. Görev verildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı’nda uçmak isterim. Hatta uçağımızın içerisine bomba koysunlar ben onu teröristlerin üzerine düşüreyim. Aynı zamanda bizim yapmış olduğumuz İHA’nın maliyeti daha düşük. Ülkemizin bulunan İHA ve SİHA’larına göre daha ucuza denk geliyor. öncelikli olarak bizim yaptığımız İHA kullanılabilir" ifadelerine yer verdi.
Öğrenciler yaptıkları İHA’nın görev alması ihtimaline karşın Barış Pınarı Harekatı’nın bulunduğu bölge üzerinde harita çalışmaları ve İHA’nın uçuş yapabileceği alanlar hakkında çeşitli keşiflerde bulundular.

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır

En genç İHA pilotu Barış Pınarı’nda göreve hazır
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