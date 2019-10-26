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En genç kadın muhtarın hayali kadınların her alanda etkin olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin en genç kadın muhtarı" olan Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş: - "İstanbul'da bile 140 kadın muhtar var ki çok az bir sayı. Kadınlar siyasetin her kademesinde olduğu gibi hayatın her kademesinde de etkin olmalı. Kadınlar ve gençler için elimden geleni yapacağım" - "Çok dezavantajlıydım. Çünkü hem çok gençtim ki o zaman 22 yaşındaydım hem de kadındım. Toplumumuzda kadınlara karşı hala bazı ön yargılarımız var. Hem de gençtim ve gençlere karşı da bir ön yargı var. Kimse güvenemedi. Tek kadın aday bendim. Ben Telsiz Mahallesi'nin ilk kadın muhtarıyım"

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Muhtarlık seçiminde rakiplerine fark atarak Türkiye'nin en genç kadın muhtarı olarak seçilen 23 yaşındaki Edanur Menteş'in hayali, siyasetten toplumun her kademesinde kadınların görünür olması.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iki erkek rakibine fark atarak seçimi kazanan Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarı Menteş, 1996'da bu mahallede doğan, burada büyüyen Türkiye'nin en genç kadın muhtarı.

Optisyenlik mezunu olan ve kendini "görme sağlığı uzmanı" olarak tanıtan Menteş'in, dikey geçiş sınavıyla geçtiği İstanbul Üniversitesinde Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi olarak öğrenciliği de devam ediyor.

İstanbul'daki 140 kadın muhtardan biri olan Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden, özellikle annesinden çok ciddi destek gördüğünü ve ailesinin güveni sayesinde başarılı olduğunu söyledi.

- "Toplumumuzda kadınlara karşı hala bazı ön yargılarımız var"

Dört kardeşin en büyüğü olan Edanur Menteş, muhtarlığa aday olma sürecini şöyle anlattı:

"Aralık ayında bir pazar günü ailemle otururken, daha önce aklımda olmadığı halde bir anda muhtar olmak istediğimi söyledim. Çok zor bir süreçti çünkü seçime dört ay vardı ve rakiplerim güçlüydü. Üç kişi yarıştık, biri mevcut muhtardı, diğeri ise üç dönemdir aday olan tanınan, bilinen bir adaydı. Çok dezavantajlıydım. Çünkü hem çok gençtim ki o zaman 22 yaşındaydım hem de kadındım. Toplumumuzda kadınlara karşı hala bazı ön yargılarımız var. Hem de gençtim ve gençlere karşı da bir ön yargı var. Kimse güvenemedi. Tek kadın aday bendim. Ben Telsiz Mahallesi'nin ilk kadın muhtarıyım. Rakiplerime göre bir sıfır gerideydim ama çok çalıştım. Mahallenin 40 bin nüfusu var. Şunu diyebilirim, hemen hemen her eve girdim. Başka çarem yoktu çünkü kendimi insanlara anlatmam lazımdı. Rakiplerime ciddi bir fark atarak seçildim."

Hem genç hem kadın hem de başörtülü olmasının adaylığı sürecinde nasıl karşılandığı sorusu üzerine Menteş, tesettürlü olmasından dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını aktardı.

"Çok küçüksün, daha genceciksin.", "Hiçbir şey yapamazsın." gibi tepkiler aldığını dile getiren Menteş, "O zaman bir emlak ofisine girmiştim, kendimi anlatıyordum. Orada biri vardı, 'Sen ne yapabilirsin ki? Daha 22 yaşındasın, bir şey yapamazsın.' demişti. Dedim ki 'Şu anki muhtarımız 70 yaşında, o ne yapıyor bize?' 'Gençlerimiz bizim geleceğimiz.' diyoruz ama gençlerin önünü kesiyoruz. Benim amacım da zaten gençlerin önünü açmaktı. İlk başta ben 'Kesin kazanırım.' diyemiyordum. Gençler sayesinde seçime bir ay kala kazanacağım belliydi." diye konuştu.

Genç muhtar, mahallesinde çeşitli problemler olduğunu, çözüm bulmak için gerekli yerlere raporlar sunduğunu anlattı.

Mahallenin en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Menteş, "Bu konuda belediye çeşitli projeler yapıyor, onlar da inşallah çözülecek diye umut ediyorum. Burası tekstil bölgesi olduğu için trafik sorunu da var. Problemleri minimize etmek için kaymakamlık ve belediyeye projeler sundum." dedi.

Mahalle için yapmak istediği en büyük icraatın bir "Bilgi Evi" olduğunu anlatan Menteş, Zeytinburnu'nun en büyük mahallesi olmalarına rağmen ilkokul öğrencilerinin yararlanacağı bir bilgi evlerinin olmadığını söyledi.

Bazı evlerde hala internet-bilgisayar olmadığına dikkati çeken Menteş, şunları kaydetti:

"Bilgi evleri, okula destek nitelikte eğitimlerin verildiği; öğrencilerin gelişimsel, sosyal ve kültürel anlamda yeterliliklerini artırmak için kurulan eğitim merkezleridir. Bu merkezlerde Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilgisi, rehberlik, bilgisayar ve kütüphane hizmetleri sağlanmaktadır. Çoğu mahallede var ama bize uzak. Telsiz Mahallesi zaten çok büyük bir alan. İlkokul öğrencilerine yönelik olduğu için yakın olması lazım. Belediyemiz ile istişare halindeyiz inşallah Bilgi Evi'ni yaptırırız."

Daha önce siyasetle bir ilgisi ve bağlantısının bulunmadığını aktaran Menteş, dört ayda yaptığı çalışmayla muhtarlık seçimini kazanınca siyasette devam etmeyi düşündüğünü anlattı.

Kadınların ve gençlerin her yerde olmasını istediğini vurgulayan Menteş, "Kadınların özellikle siyasetin her yerinde olmasını istiyorum. Şu an çok kadın yok. İstanbul'da bile 140 kadın muhtar var ki çok az bir sayı. Kadınlar siyasetin her kademesinde olduğu gibi hayatın her kademesinde de etkin olmalı. Kadınlar ve gençler için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

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Edanur Menteş kadın muhtar Telsiz Mahallesi

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