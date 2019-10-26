En genç kadın muhtarın hayali kadınların her alanda etkin olması

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Muhtarlık seçiminde rakiplerine fark atarak Türkiye'nin en genç kadın muhtarı olarak seçilen 23 yaşındaki Edanur Menteş'in hayali, siyasetten toplumun her kademesinde kadınların görünür olması.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iki erkek rakibine fark atarak seçimi kazanan Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarı Menteş, 1996'da bu mahallede doğan, burada büyüyen Türkiye'nin en genç kadın muhtarı.

Optisyenlik mezunu olan ve kendini "görme sağlığı uzmanı" olarak tanıtan Menteş'in, dikey geçiş sınavıyla geçtiği İstanbul Üniversitesinde Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi olarak öğrenciliği de devam ediyor.

İstanbul'daki 140 kadın muhtardan biri olan Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden, özellikle annesinden çok ciddi destek gördüğünü ve ailesinin güveni sayesinde başarılı olduğunu söyledi.

- "Toplumumuzda kadınlara karşı hala bazı ön yargılarımız var"

Dört kardeşin en büyüğü olan Edanur Menteş, muhtarlığa aday olma sürecini şöyle anlattı:

"Aralık ayında bir pazar günü ailemle otururken, daha önce aklımda olmadığı halde bir anda muhtar olmak istediğimi söyledim. Çok zor bir süreçti çünkü seçime dört ay vardı ve rakiplerim güçlüydü. Üç kişi yarıştık, biri mevcut muhtardı, diğeri ise üç dönemdir aday olan tanınan, bilinen bir adaydı. Çok dezavantajlıydım. Çünkü hem çok gençtim ki o zaman 22 yaşındaydım hem de kadındım. Toplumumuzda kadınlara karşı hala bazı ön yargılarımız var. Hem de gençtim ve gençlere karşı da bir ön yargı var. Kimse güvenemedi. Tek kadın aday bendim. Ben Telsiz Mahallesi'nin ilk kadın muhtarıyım. Rakiplerime göre bir sıfır gerideydim ama çok çalıştım. Mahallenin 40 bin nüfusu var. Şunu diyebilirim, hemen hemen her eve girdim. Başka çarem yoktu çünkü kendimi insanlara anlatmam lazımdı. Rakiplerime ciddi bir fark atarak seçildim."