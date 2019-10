En genç kadın muhtarın hayali kadınların her alanda etkin olması

Mahalle için yapmak istediği en büyük icraatın bir "Bilgi Evi" olduğunu anlatan Menteş, Zeytinburnu'nun en büyük mahallesi olmalarına rağmen ilkokul öğrencilerinin yararlanacağı bir bilgi evlerinin olmadığını söyledi.

Bazı evlerde hala internet-bilgisayar olmadığına dikkati çeken Menteş, şunları kaydetti:

"Bilgi evleri, okula destek nitelikte eğitimlerin verildiği; öğrencilerin gelişimsel, sosyal ve kültürel anlamda yeterliliklerini artırmak için kurulan eğitim merkezleridir. Bu merkezlerde Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilgisi, rehberlik, bilgisayar ve kütüphane hizmetleri sağlanmaktadır. Çoğu mahallede var ama bize uzak. Telsiz Mahallesi zaten çok büyük bir alan. İlkokul öğrencilerine yönelik olduğu için yakın olması lazım. Belediyemiz ile istişare halindeyiz inşallah Bilgi Evi'ni yaptırırız."

Daha önce siyasetle bir ilgisi ve bağlantısının bulunmadığını aktaran Menteş, dört ayda yaptığı çalışmayla muhtarlık seçimini kazanınca siyasette devam etmeyi düşündüğünü anlattı.

Kadınların ve gençlerin her yerde olmasını istediğini vurgulayan Menteş, "Kadınların özellikle siyasetin her yerinde olmasını istiyorum. Şu an çok kadın yok. İstanbul'da bile 140 kadın muhtar var ki çok az bir sayı. Kadınlar siyasetin her kademesinde olduğu gibi hayatın her kademesinde de etkin olmalı. Kadınlar ve gençler için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.