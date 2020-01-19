HABER
  4. En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında

En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bando ve mehter takımı çaldığı birbirinden farklı müziklerle kendine hayran bırakıyor.Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konserler veren mehter takımının en genç üyesi 21, en yaşlısı ise 60 yaşında.Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan mehter ve bando takımı gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanırken, mehter takımı 24 yıl önce dönemin Trabzon Belediye başkanı Asım Aykan tarafından kuruldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bando ve mehter takımı çaldığı birbirinden farklı müziklerle kendine hayran bırakıyor.
Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konserler veren mehter takımının en genç üyesi 21, en yaşlısı ise 60 yaşında.
Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan mehter ve bando takımı gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanırken, mehter takımı 24 yıl önce dönemin Trabzon Belediye başkanı Asım Aykan tarafından kuruldu. Bando takımı ise Atatürk’ün Trabzon’a ayak bastığı 1924 yılında kurulduğu belirtilirken bir asıra yaklaştı.
Özellikle etkinliklerde çalıp söyledikleri kahramanlık türküleriyle büyük beğeni toplayan mehter takımı bu sıralar Şubat ayında yapılacak olan kurtuluş etkinliklere hazırlanıyor.
Trabzon’un farklı yerlerinde günümüzün güncel parçaları başta olmak üzere halk müziği, sanat müziği, pop, fantezi, Karadeniz müziklerini çok rahatlıkla çalan bando takımı, dinleyenler tarafından alkış yağmuruna tutulurken ekibin çoğu akademik eğitim almış.
Uzun yıllardan beri bando ve mehter takımının şefliğini yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Bando ve Mehter Şube Müdürü Ali Mahir Pak, tüm etkinliklerde çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek bunun da kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

Hem bando hem mehter
Mehterde 120’nin üzerinde, bandoda ise sayısını hatırlayamadığı eserlerin repertuarlarında bulunduğunu belirten Pak, mesleğini 36 yıldır sürdüğünü belirterek, “1981 yılında askerlik görevini ifa ederken bandoda trompet çaldım. Askerliğimi bitirip Trabzon’a dönünce Trabzon Belediyesinde bando ekibine katılmak istedim. Askerdeki birikimlerimi burada sürdürerek yaklaşık 3 sene gönüllü olarak bando da görev yaptım. Belediyede 1984 yılında başladığım görevimde bugüne kadar geldim. Şu an askerlik görevimle birlikte bando ve mehterde 36 yıllık bir serüvenimiz var. Personellerimizin büyük çoğunluğu akademik bilgiye sahip olduğundan her türlü nota bilgisine sahipler. Dolayısıyla halk müziği olsun, sanat müziği olsun her türlü müziği bando ve mehterde bütün eserleri icra edebiliyoruz. Şu anda önümüze bir eser geldiği zaman anında icraata döker halkımızın dinletisine sunarız” dedi.

"Yurt dışına da gidiyoruz"
Trabzon dışında farklı iller olmak üzere yurt dışında da etkinliklere gittiklerini belirten Pak, “Gerek yurt içi, gerekse yurt dış olsun her türlü etkinliklere de gidiyoruz. İki yıl önce Almanya’nın Dortmund şehrinde konser vererek mehterimizi ve şehrimizi burada en iyi şekilde tanıttık. Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan’da konserler verdik. Macaristan’a giderken Sırbistan, Romanya’da mini konserler verdik. Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman’ı anma törenlerine katılıyoruz. Doğu Karadeniz’de kurulan en eski mehter takımıyız. Mehter normalde 41 kişiden oluşur ancak bizim şu andaki sayımız 20-21 civarında. Bizim elemanlarımızın çok vasıflı ve kaliteli olması hasebiyle 20 kişiyle kalabalık gibi görünen mehterlerin yaptıklarını yapabilme gücüne sahipler. Ekibimiz yüzde 90’ı her türlü müziğin notasını bilip, yazıp okuyabiliyor yani notayla çalışan arkadaşlarımız. Burası aynı zamanda müzik okulu diyebiliriz. Mehterdeki arkadaşlarımız her türlü enstrümanı çok rahatlıkla çalabilecek bilgi ve yeteneğe sahip diyebiliriz” dedi.
Gittikleri etkinliklerde sürekli istekler aldıklarını da belirten Pak, “Gittiğimiz yerlerde programımız dışında özellikle mehter takımından istekle bulunuyorlar. Repertuvarımız çok geniş. Mehterde 120’nin üzerinde eserimiz var. Bando da ise sanat müziği, halk müziği, pop müzik olsun olsun sayısını hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

En genç mehter üyesi
Mehter ve bandonun en genç üyesi 21 yaşındaki Doğukan Küçük ise çocuk yaşta gönül verdiği mesleğini çok sevdiğini belirterek “21 yaşındayım. Dört yıl önce buraya gönüllü geliyordum. Babamda burada eski personeldi. Çocukluğumdan beri buradaki abilerim elinde büyüdüm. Gönül verdik severek yapıyorum. Onlarda bizim elimizden tuttu. Yaklaşık 6 yıldır trompet çalıyorum. Burada da 1 yıldır çalıyorum. Ondan öncede 4 yıl buraya gelerek gönüllü çaldım. Repertuvarımızda bando marşları olsun mehter olsun sayısını hatırlayamadığımız eserlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra caz, sanat müziği, halk müziği, pop müziği olsun çoğunu çalıyoruz. Bu gönül işi” diye konuştu.
Müzik eğitimi almadan mesleğini uzun yıllardır icra ettiğini belirten 58 yaşındaki Mehmet Arslan ise “15 yıldır bando ve mehteranda çalışıyorum. Bandoda, sanat müziği olsun, bando marşlarımız olsun günümüzde çalınan her türlü müziği çok rahatlıkla çalıyoruz. Mehterimizde tüm marşları çalıyoruz. Okul olarak eğitim almadım ancak alaylı olarak yıllardır çalıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel korumaBoğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
(Düzeltme) Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede(Düzeltme) Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip 3 kişinin yaşadığı köye ulaştılar

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip arızayı giderdiler

Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.