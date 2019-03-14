"En gerçek en doğru anket sandıktan çıkan sonuçtur"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, en gerçek ve en doğru anketin seçim sandığından çıkan sonuç olduğunu belirterek, "İstanbul'a, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'da yaşayan, sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlerin desteğini talep ediyorum." dedi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayında bir etkinliğe katılan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, İstanbul'daki servisçilerin, taleplerine ilişkin bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Servisçilerin talep ve çağrılarına cevabınız ne olur?" sorusu üzerine Yıldırım, servisçilerin isteklerinden haberdar olduğunu ifade ederek, İBB Başkanı ile görüşeceğini söyledi.

İstanbul'da 60 binin üzerinden servisçi esnafının bulunduğuna ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunlar, İstanbul'un öğrencilerini, çalışanlarını ve yükünü taşıyor. Büyük hizmet ifa ediyorlar. Dolayısıyla servisçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı bugüne kadar gösterdik. Bugünden sonra da göstereceğiz. Talepleri makul talepler. İstanbul kart izin belgesinin 10 yıldan 30 yıla çıkartılması talebi, yerine getirilecek bir şey. Bu konuda, yeni kart alıp, servis hizmetine girmek isteyenlerin gelişi güzel de İstanbul Koordinasyon Merkezi (UKOME) marifetiyle, servisçilerin temsilcilerinin de bulunacağı, bir kararla yapılması ve bu şekilde arz talep dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. Öncelikle, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşeceğim. Bu konuda yapılması ve alınması gereken kararların alınmasını sağlayacağız."