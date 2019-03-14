HABER

"En gerçek en doğru anket sandıktan çıkan sonuçtur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım - "En gerçek, en doğru anket, seçim sandığından çıkan sonuçtur. İstanbul'a, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'da yaşayan, sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlerin desteğini talep ediyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, en gerçek ve en doğru anketin seçim sandığından çıkan sonuç olduğunu belirterek, "İstanbul'a, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'da yaşayan, sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlerin desteğini talep ediyorum." dedi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayında bir etkinliğe katılan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, İstanbul'daki servisçilerin, taleplerine ilişkin bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Servisçilerin talep ve çağrılarına cevabınız ne olur?" sorusu üzerine Yıldırım, servisçilerin isteklerinden haberdar olduğunu ifade ederek, İBB Başkanı ile görüşeceğini söyledi.

İstanbul'da 60 binin üzerinden servisçi esnafının bulunduğuna ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunlar, İstanbul'un öğrencilerini, çalışanlarını ve yükünü taşıyor. Büyük hizmet ifa ediyorlar. Dolayısıyla servisçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı bugüne kadar gösterdik. Bugünden sonra da göstereceğiz. Talepleri makul talepler. İstanbul kart izin belgesinin 10 yıldan 30 yıla çıkartılması talebi, yerine getirilecek bir şey. Bu konuda, yeni kart alıp, servis hizmetine girmek isteyenlerin gelişi güzel de İstanbul Koordinasyon Merkezi (UKOME) marifetiyle, servisçilerin temsilcilerinin de bulunacağı, bir kararla yapılması ve bu şekilde arz talep dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. Öncelikle, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşeceğim. Bu konuda yapılması ve alınması gereken kararların alınmasını sağlayacağız."

Bir önceki seçimde sonuçları en iyi tahmin eden araştırma şirketinin yaptığı ankette kendisinin önde gösterildiği hatırlatılarak "AK Parti'nin sürekli olarak çıtayı yükselttiğini söylediniz. Bu seçimler için sizin bir çıtanız var mı, nedir hedefiniz?" şeklindeki bir soruya Yıldırım şu cevap verdi:

"Çıtam, İstanbulluların 31 Mart'ta verecekleri destektir. En gerçek, en doğru anket, seçim sandığından çıkan sonuçtu. İstanbul'a, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'da yaşayan, sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlerin desteğini talep ediyorum. Ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma da bütün İstanbulluların huzurunda söz veriyorum."

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (2)Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (2)
Bahçelievler'de kaza anı kameradaBahçelievler'de kaza anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anket binali yıldırım Değerlendirme seçim çalışmaları servisçiler sultangazi Talep

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Buzlar çözülünce oraya koştular

Bu kareler Türkiye'den! 3 ay önce başladı, şimdi ise...

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.