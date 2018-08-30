En güçlü Lamborghini ortaya çıktı

İtalyan otomotiv devi şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü V12 otomobilini gözler önüne çıkardı. Aslında onu daha önce de görmüştük. Çünkü Lamborghini Aventador SVJ prototipi daha önce Nürburgring yarış pistinde kırdığı rekorda kendini göstermişti. Temmuz 2018’de 12.8 mil uzunluğundaki Nürburgring yarış pistini Lamborghini test sürücüsü Marco Mapelli ile sadece 6:44.97 dakikalık bir süreyle tamamlayan Aventador SVJ performans konusundaki iddiasını en başında koydu.

Lamborghini Aventador SVJ için Aventador serisinde kullanılan V12 motor özel olarak revize edildi!

6.5 litrelik V12 motor 8,500 devirde maksimum 759 beygir güç ve 6,750 devirde 720 nM tork üretimi yapıyor. Öte yandan 0-100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede çıkan Aventador SVJ 0-200 km/s hıza ise 8.6 saniyede ulaşıyor. Ayrıca bu asfalt canavarı için belirtilen maksimumum hız limiti ise 350 km/s’in üzerinde.

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İtalyan üretici Aventador SVJ’nin en üst düzey performansa ulaşması için mevcut Avantador üzerinden bir dizi mekanik ve aeorodinamik revizyon gerçekleştirdi. Aventador SVJ, markanın Lamborghini Aerodynamica Lamborghini Attiva (ALA) sistemi ile donatılan ilk V12 modeli olma özelliğini taşıyor. Esasen, ALA sistemi, downforce kuvvetini arttırmak ve sürtünmeyi azaltmak için ön splitterda ve motor kapağında elektrikle çalışan flaplara dayanan bir sistem.