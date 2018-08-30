En güçlü Lamborghini ortaya çıktı

İtalyan otomotiv devi şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü V12 otomobilini gözler önüne çıkardı. Aslında onu daha önce de görmüştük. Çünkü Lamborghini Aventador SVJ prototipi daha önce Nürburgring yarış pistinde kırdığı rekorda kendini göstermişti. Temmuz 2018’de 12.8 mil uzunluğundaki Nürburgring yarış pistini Lamborghini test sürücüsü Marco Mapelli ile sadece 6:44.97 dakikalık bir süreyle tamamlayan Aventador SVJ performans konusundaki iddiasını en başında koydu.
Lamborghini Aventador SVJ için Aventador serisinde kullanılan V12 motor özel olarak revize edildi!
6.5 litrelik V12 motor 8,500 devirde maksimum 759 beygir güç ve 6,750 devirde 720 nM tork üretimi yapıyor. Öte yandan 0-100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede çıkan Aventador SVJ 0-200 km/s hıza ise 8.6 saniyede ulaşıyor. Ayrıca bu asfalt canavarı için belirtilen maksimumum hız limiti ise 350 km/s’in üzerinde.
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İtalyan üretici Aventador SVJ’nin en üst düzey performansa ulaşması için mevcut Avantador üzerinden bir dizi mekanik ve aeorodinamik revizyon gerçekleştirdi. Aventador SVJ, markanın Lamborghini Aerodynamica Lamborghini Attiva (ALA) sistemi ile donatılan ilk V12 modeli olma özelliğini taşıyor. Esasen, ALA sistemi, downforce kuvvetini arttırmak ve sürtünmeyi azaltmak için ön splitterda ve motor kapağında elektrikle çalışan flaplara dayanan bir sistem.
Bu yeni sistem ile Aventador SVJ mevcut modellerden %40 daha fazla downforce kuvveti üretebilecek ve sürtünme katsayısında %1 civarında bir azalma olacak. Öte yandan ALA sistemi aracı kaput üzerinde üç boyutlu bir hava menfezi, büyük bir karbon fiber arka kanat ve daha büyük bir arka difüzör de olmak üzere bir dizi aerodinamik tasarım ögesine kavuşturuyor. Ayrıca aracın egzoz siteminde yoğunluklu olarak kullanılan karbon fiber ve titanyum gibi malzemeler ufak da olsa bir ağırlık tasarrufu sağlıyor.
Yeni Aventador SVJ, İtalyan otomotiv devinin 1963 yılında kurulmuş olması sebebiyle “63 Edition” adı altında özel bir baskı serisi ile üretilecek. Sadece 63 birim ile sınırlı olan bu üretim teslimatlarda markanın önceliği konumunda. 900 birim ile sınırlı olan standart Aventador SVJ’ler ise 2019’un ilk aylarında kullanıcılara teslim edilmeye başlanacak.
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