En güçlü özelliği fiyatı: OnePlus Buds kablosuz kulaklık tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus, dünyanın ilk arttırılmış gerçeklik etkinliğinde önce OnePlus Nord akıllı telefonunun tanıtımını yaptı. OnePlus, benzeri görülmemiş bu tanıtımda ilk orta seviye akıllı telefonunu görücüye çıkarttıktan sonra, onu tamamlayan en büyük aksesuarlarından birini daha tanıttı. O aksesuar, OnePlus Buds kablosuz kulaklığın ta kendisiydi.

ONEPLUS BUDS ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

OnePlus Buds, geçtiğimiz günlerde son Oxygen OS güncellemesinde ortaya çıkan sızıntılarla tıpatıp aynı tasarıma sahip. Galaxy Buds gibi rakiplerinin aksine AirPods Pro gibi saplı bir kulaklık olan OnePlus Buds, bünyesinde 13.4 mm dinamik sürücüler barındırıyor. Bu sürücüler ile kulaklığın ses performansının yüksek olduğu söyleniyor. Ortam sesini azaltma teknolojisi ise OnePlus Buds'ta yer alıyor. Bunun dışında OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklıkları su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikası ile korunuyor.

Kablosuz kulaklıkların en önemli detaylarından biri şarjdır. OnePlus'ın paylaştığı bilgilere göre OnePlus Buds, 7 saate kadar kullanıma izin veriyor. Şarj kutusu ile birlikte bu süre 30 saate kadar uzayabiliyor. Kulaklığı şarj etmek ise çok basit. Kutuda yer alan USB-C girişi ile kulaklık, bataryasını doldurabiliyor. Üstelik kulaklıkta hızlı şarj desteği de mevcut.

ONEPLUS BUDS FİYATI

OnePlus Buds fiyatı 89 Euro olarak açıklandı. Bu birçok rakibe göre oldukça iyi bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

