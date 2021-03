En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Çanakkale Geçilmez



Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen

Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren

Vatan toprağı için can ile serden geçen

Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını

Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını

Komayacağız yerde şehitlerin kanını

Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı

Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı

Anlayacak kafirler bucağı ve karışı

Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!

Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab

Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab

Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir

Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir

Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir

'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

ÇANAKKALE'DE OTUZ BİN ŞEHİT



Çanakkalede otuz bin şehit,

Hepsi birbirinden yiğit,

Bundan sonrasını tarihler yazar,

Çanakkale'de analar ağlar.

Derdim,derdim,garip halim,

Kanı içmiş dağlar sanki düşmanım,

Ne analar,ne bacılar,

Çanakkale'de zaferler yatar.

Düşman pusu atmış,

Çanakkale yollarına,

Yol vermiyor dağlar,

nice yiğit aslanlara,

Yol vermesen küserim yara,

Deli gönlüm gitmek ister şanıyla.

Mermiler yağıyordu yağmur gibi,yiğitlerimizin üstüne,

Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu gök yüzünde,

Mekanınız cennet olsun ebediyetde,

Çanakkale'de şehitler yatar diz dize.