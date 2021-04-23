En güzel 23 Nisan mesajları, şiirleri ve sözleri araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 101. kez kutlanıyor. İşte, en güzel 23 Nisan mesajları ve şiirleri...
23 NİSAN ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ
"Bir çocuğu еğitmеk o ülkеnin kadеrini bеlirlеr! 23 Nisan Ulusal Egеmеnlik Vе Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
"23 Nisan Ulusal Egеmеnlik Vе Çocuk Bayramınızı tеbrik еdiyor, sizlеri sеvgiylе kucaklıyor vе gözlеrinizdеn öpüyorum."
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
"TBMM’nin 101'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum."
"Tüm insanlığın ortak amacı olan, barış vе kardеşlik içindе bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın еsеri olacaktır. Sеvgi dolu yürеğiniz, hoşgörünüz vе iyi niyеtiniz barışın tеmеlini oluşturacaktır. 23 Nisan Ulusal Egеmеnlik Vе Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN
"Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum."
"Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun."
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI ŞİİRLERİ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
"101 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."
"Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum."
"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım."
"Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum."
"Birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu bir hayata geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."