En güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri! En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri...

Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlanacak. Vatandaşlar en güzel ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözlerini merak ediliyor. Peki en güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri neler?

EN GÜZEL 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ...

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!



