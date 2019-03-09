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"En güzel Altay'ı yapmak için çalışanlar hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal: - "En güzel Altay'ı da, en güzel obüsü de, en güzel denizaltıyı, savaş gemisini, uçağını, ne istiyorsanız yapmak için çalışanlar hazır"

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, "En güzel Altay'ı da, en güzel obüsü de, en güzel denizaltıyı, savaş gemisini, uçağını, ne istiyorsanız yapmak için çalışanlar hazır." dedi.

Bozal, Serdivan ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde çalışan sendika üyesi işçiler ve aileleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 88 gündür bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Bozal, Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Bürokrasiden, Meclis'ten ve akademisyenlerden destekler alarak, ülkenin ihtiyacı olan Altay tankının nasıl üretilmesi gerektiğine dair bir rapor hazırladıklarını, bu raporu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiklerini bildirdi.

Bozal, "Biz Altay tankına karşı değiliz. Biz diyoruz ki, sizin elinizde tamamen yerli ve milli olan bir şirket var, ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi). Bunun tamamen sermayesi Maliye Bakanlığının, yani Hazine'nin, Türk insanının kendi parası. Bunun üzerinde bir anlaşma yaparak, bu işi BMC mi yapacak, kim yapacaksa yapsın. Bizim buraya itirazımız yok. Biz ASFAT üzerinde yapılacak anlaşmayı sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili tarafların görüşlerinin alındığı ve çalışanların bir kaybının olmayacağını içeren şartnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu öne süren Bozal, "Eğer ASFAT üzerinde bir yazılımı görürsek bu topluluğun daha fazlasıyla yine Adapazarı'nda hatta Ankara'da teşekkür yapmasını da biz biliriz. Verdiğimiz mücadele doğru, doğrunun doğrusunu da Sayın Cumhurbaşkanımız bir an önce imzalar, herkes işine gücüne bakar. En güzel Altay'ı da, en güzel obüsü de, en güzel denizaltıyı, savaş gemisini, uçağını, ne istiyorsanız yapmak için çalışanlar hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikanın Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Yavuz da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde kente geleceğini ileri sürerek, kendisinden müjdeli bir haber beklediklerini kaydetti.

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sakarya Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararı Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal

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