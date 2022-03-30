En güzel, anlamlı, dualı Ramazan Ayı mesajları! Resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Ramazan ayında uzakta olan sevdiklerinizi bir güzel, anlamlı bir mesajınızla mutlu edebilirsiniz. Sevgi ve saygının öneminin arttığı bu mübarek ayda sevdiklerinize hem görsel hem yazılı mesaj atabilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı Ramazan Ayı mesajları...



EN GÜZEL, ANLAMLI RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim…

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar'



Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan



Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı



