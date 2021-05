En güzel Anneler Günü mesajları | Anneler Günü şiiri ve kısa, uzun, anlamlı, duygusal mesajları, sözleri...

“Bu özel günde kalbinin istediği her şey senin olsun. Anneler Gün’ün kutlu olsun annem!”

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

“Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.”

“En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. ”

“Benim için her gün Anneler Günü! Senin yanında olmak çok güzel hissettiriyor.”

“Azalmayan desteğin ve cesaretin beni her türlü başarıya götürdü. Hayatın her zaman neşeyle ve mutluluğunla dolu olsun. Seni çok seviyorum annem.”

“Annem sen iyisisin! Yaptığın her şey için teşekkürler. Anneler Günü’n kutlu olsun!”

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun.

Kalbimdeki Biricik Sevgiye Gözyaşlarımı dindirdin, beni hayata getirdin, Her akşam yanı başımda uyudun, Beni hastalıklara karşı korudun, İşte karşında en büyük umudun.

Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

En Büyük Sevgim



Ağaçların altına oturduğumda,

Güneşten bunalıp bir soluklandığımda,

Esen rüzgârlar hep tatlı bir meltem getirdiğinde,

Annem gelir ansızın aklıma.

Herkes gelip geçiyor,

Hiçbir şey ebedi kalmıyor,

Bir tek sen kalıyorsun,

En büyük sevgim annem oluyor.

Unutulan Hediye



Bugün en çok sevdiğimin günü,

Bugün beni en çok sevenin günü,

Hediyeni unutmadım canım annem,

Eminim gösterirdin bana günümü.

Gülerse Mutluyum



Annem gülerse her şey onda,

Annem gülerse her şey yolunda,

Sevgi, mutluluk, güzellik hepsi onda,

Her zaman mutlu eder yanında.

O ağladığında ben de üzülürüm,

Karalar bağlar otururum,

Annem güldüğünde her şey gelip geçer,

Annem ile her şeyden üstün olurum.

Canım annem, sen hep gül,

Sana alınacak hediye yetmez bir tek gül,

Her zaman ben seninle olacağım,

Sensiz benim hayatım bir çöl.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın farklı ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde ise Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu açıdan, bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yani bugün kutlanacak.