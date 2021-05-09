En güzel Anneler Günü mesajları | Anneler Günü şiiri ve kısa, uzun, anlamlı, duygusal mesajları, sözleri...

Tüm dünyada farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü bugün 9 Mayıs Pazar günü ülkemizde kutlanıyor. Vatandaşlar annelerine, eşlerine ve sevdiklerine en güzel anneler günü mesajlarını yollamaya devam ediyor. Peki en güzel Anneler Günü mesajları neler?
“En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!”
“Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!”
“Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!”
“Kimse senin kadar özverili, anlayışlı ve fedakar olamaz. Anneler Günü için bir sürü sevgi ve iyi dileklerimi iletiyorum!”
“Bu özel günde kalbinin istediği her şey senin olsun. Anneler Gün’ün kutlu olsun annem!”
“Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun!”
“Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak.”
“Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum.”
“En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. ”
“Anneme, arkadaşıma, meleğime sevgilerle…”
“Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.”
Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
“Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Asla görmezden gelemem. Biliyorum hep benim için buradasın! Anneler Gününde sevgilim, canım anneme sevgiler!”
“Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım.”
“Annem sen iyisisin! Yaptığın her şey için teşekkürler. Anneler Günü’n kutlu olsun!”
“Harika bir Anneler Günü dileğiyle! Dünyaya bir daha gelsem yine senin çocuğun olmak isterdim.”
“Azalmayan desteğin ve cesaretin beni her türlü başarıya götürdü. Hayatın her zaman neşeyle ve mutluluğunla dolu olsun. Seni çok seviyorum annem.”
“Benim için her gün Anneler Günü! Senin yanında olmak çok güzel hissettiriyor.”
“Sevginin sıcaklığı, ilk günkü gibi kucaklaman, güzel gülüşlerin hiçbir zaman başka bir yerde bulunamaz. Seni seviyorum anne. Anneler Günün kutlu olsun!”
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem
Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum.
Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.
Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.
Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem Seni çok seviyorum.
Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..
Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.
Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun
En Güvenli Liman
Dalgalar yükseldiğinde bir liman arar gemiciler
Sığındıkları limanda hep yalnız olurlar
Onların fırtınadan koruyacak olanlar
Sadece bir çatı ya da kiremit değiller
Fırtına dindiğinde bile orada beklerler
Gidecek hiçbir yer bulamayan gemiciler
Ancak annelerinin kucağına dönmek isterler
Çünkü en güvenilir limandır anneler..
Kalbimdeki Biricik Sevgiye
Gözyaşlarımı dindirdin, beni hayata getirdin,
Her akşam yanı başımda uyudun,
Beni hastalıklara karşı korudun,
İşte karşında en büyük umudun.
En Büyük Sevgim
Ağaçların altına oturduğumda,
Güneşten bunalıp bir soluklandığımda,
Esen rüzgârlar hep tatlı bir meltem getirdiğinde,
Annem gelir ansızın aklıma.
Herkes gelip geçiyor,
Hiçbir şey ebedi kalmıyor,
Bir tek sen kalıyorsun,
En büyük sevgim annem oluyor.
Unutulan Hediye
Bugün en çok sevdiğimin günü,
Bugün beni en çok sevenin günü,
Hediyeni unutmadım canım annem,
Eminim gösterirdin bana günümü.
Gülerse Mutluyum
Annem gülerse her şey onda,
Annem gülerse her şey yolunda,
Sevgi, mutluluk, güzellik hepsi onda,
Her zaman mutlu eder yanında.
O ağladığında ben de üzülürüm,
Karalar bağlar otururum,
Annem güldüğünde her şey gelip geçer,
Annem ile her şeyden üstün olurum.
Canım annem, sen hep gül,
Sana alınacak hediye yetmez bir tek gül,
Her zaman ben seninle olacağım,
Sensiz benim hayatım bir çöl.
Dünyanın farklı ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde ise Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu açıdan, bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yani bugün kutlanacak.
Mayıs ayından kutlaması gerçekleştirilen bu özel gün, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.
Uzunca senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişlemiştir.