En güzel Anneler Günü mesajları | Anneler Günü şiiri ve kısa, uzun, anlamlı, duygusal mesajları, sözleri...

Tüm dünyada farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü bugün 9 Mayıs Pazar günü ülkemizde kutlanıyor. Vatandaşlar annelerine, eşlerine ve sevdiklerine en güzel anneler günü mesajlarını yollamaya devam ediyor. Peki en güzel Anneler Günü mesajları neler? EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | KISA, UZUN, ANLAMLI, DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ... “En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!” “Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!” “Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!” “Kimse senin kadar özverili, anlayışlı ve fedakar olamaz. Anneler Günü için bir sürü sevgi ve iyi dileklerimi iletiyorum!” “Bu özel günde kalbinin istediği her şey senin olsun. Anneler Gün’ün kutlu olsun annem!” “Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun!” “Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak.” “Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum.”

“En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. ” “Anneme, arkadaşıma, meleğime sevgilerle…” “Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.” Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun. “Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Asla görmezden gelemem. Biliyorum hep benim için buradasın! Anneler Gününde sevgilim, canım anneme sevgiler!”

“Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım.” “Annem sen iyisisin! Yaptığın her şey için teşekkürler. Anneler Günü’n kutlu olsun!” “Harika bir Anneler Günü dileğiyle! Dünyaya bir daha gelsem yine senin çocuğun olmak isterdim.” “Azalmayan desteğin ve cesaretin beni her türlü başarıya götürdü. Hayatın her zaman neşeyle ve mutluluğunla dolu olsun. Seni çok seviyorum annem.” “Benim için her gün Anneler Günü! Senin yanında olmak çok güzel hissettiriyor.” “Sevginin sıcaklığı, ilk günkü gibi kucaklaman, güzel gülüşlerin hiçbir zaman başka bir yerde bulunamaz. Seni seviyorum anne. Anneler Günün kutlu olsun!” Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem. Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem

Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun. Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem. Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim. Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem. Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem Seni çok seviyorum. Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun

Evimin neşesi, dünyamın güneşi, mutluluğum, huzurum en büyük servetim sensin benim canım Annem. Anneler günün kutlu olsun. ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ VE EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ... En Güvenli Liman



Dalgalar yükseldiğinde bir liman arar gemiciler

Sığındıkları limanda hep yalnız olurlar

Onların fırtınadan koruyacak olanlar

Sadece bir çatı ya da kiremit değiller

Fırtına dindiğinde bile orada beklerler

Gidecek hiçbir yer bulamayan gemiciler

Ancak annelerinin kucağına dönmek isterler

Çünkü en güvenilir limandır anneler.. Kalbimdeki Biricik Sevgiye



Gözyaşlarımı dindirdin, beni hayata getirdin,

Her akşam yanı başımda uyudun,

Beni hastalıklara karşı korudun,

İşte karşında en büyük umudun.

En Büyük Sevgim



Ağaçların altına oturduğumda,

Güneşten bunalıp bir soluklandığımda,

Esen rüzgârlar hep tatlı bir meltem getirdiğinde,

Annem gelir ansızın aklıma. Herkes gelip geçiyor,

Hiçbir şey ebedi kalmıyor,

Bir tek sen kalıyorsun,

En büyük sevgim annem oluyor. Unutulan Hediye



Bugün en çok sevdiğimin günü,

Bugün beni en çok sevenin günü,

Hediyeni unutmadım canım annem,

Eminim gösterirdin bana günümü. Gülerse Mutluyum



Annem gülerse her şey onda,

Annem gülerse her şey yolunda,

Sevgi, mutluluk, güzellik hepsi onda,

Her zaman mutlu eder yanında. O ağladığında ben de üzülürüm,

Karalar bağlar otururum,

Annem güldüğünde her şey gelip geçer,

Annem ile her şeyden üstün olurum. Canım annem, sen hep gül,

Sana alınacak hediye yetmez bir tek gül,

Her zaman ben seninle olacağım,

Sensiz benim hayatım bir çöl. ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? Dünyanın farklı ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde ise Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu açıdan, bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yani bugün kutlanacak.