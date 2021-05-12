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En güzel Arefe günü mesajları | Arefe günü bugün mü yarın mı?

12.05.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

’’11 ayın sultanı’’ olarak tabir edilen mübarek Ramazan-ı Şerif ayı bitti, bayrama ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel arefe günü mesajları, hem sosyal medyada hem de WhatsApp gibi mesaj uygulamaları üzerinden yoğun bir şekilde paylaşılıyor.

En güzel Arefe günü mesajları | Arefe günü bugün mü yarın mı?

13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan bayramından bir gün önce arefe günü olarak belirlendi. Arefe gününde birçok işletme yarım gün çalışıyor. Bayram sevinci bugünden başlıyor. Hatta en güzel arefe günü mesajları ve sözleri de çokça ilgi görüyor…

EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Bugün #Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle#Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Kalbimizde Ramazan’a veda etmenin hüznü ve Bayram’a kavuşmanın neşesi.Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.

Arefe günü tutulan oruç ile Ramazan’a veda ediyoruz. Allah seneye de bizleri Ramazan’a ulaştırsın inşallah.

Bütün bekleyişlerinizin , arefe günü bayramı bekleme tadında olması dileğiyle.....

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle. En güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerimizden eksik olmasın. Niyetlerimiz makbul, amellerimiz kabul olsun #arefe günümüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua,bir kucak sevgi,kapatır mesafeleri ve birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününümüz kutlu Olsun.

Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

ARİFE NE DEMEK?

Arife sözcüğü en geç bin 400'lü senelerde Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçti. Büyük ihtimalle "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelmektedir.

Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" şekliyle Türkçede kadın adı olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

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