En güzel Arefe günü mesajları | Arefe günü bugün mü yarın mı?

13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan bayramından bir gün önce arefe günü olarak belirlendi. Arefe gününde birçok işletme yarım gün çalışıyor. Bayram sevinci bugünden başlıyor. Hatta en güzel arefe günü mesajları ve sözleri de çokça ilgi görüyor…

EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Bugün #Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle#Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Kalbimizde Ramazan’a veda etmenin hüznü ve Bayram’a kavuşmanın neşesi.Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.

Arefe günü tutulan oruç ile Ramazan’a veda ediyoruz. Allah seneye de bizleri Ramazan’a ulaştırsın inşallah.

Bütün bekleyişlerinizin , arefe günü bayramı bekleme tadında olması dileğiyle.....

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle. En güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.