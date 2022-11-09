En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe vefat etti. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anılacak. Haberimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel, renkli, siyah beyaz fotoğraflarını derledik. İşte renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SİYAH BEYAZ, RENKLİ FOTOĞRAFLARI

Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusunda görev aldı. Çanakkale Cephesi'nde miralaylığa, Sina ve Filistin Cephesi'nde ise Yıldırım Orduları komutanlığına atandı.

Savaşın ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini takiben Kurtuluş Savaşı ile simgelenen Türk Ulusal Hareketi'ne öncülük ve önderlik etti. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti'ni kurdu, Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921'de "Gazi" unvanını aldı ve mareşallik rütbesine yükseldi.

Askeri ve siyasi eylemleriyle İtilaf Devletleri ve destekçilerine karşı zafer kazandı. Savaştan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Halk Fırkası adıyla kurdu ve ilk genel başkanı oldu.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin İlanı akabinde Cumhurbaşkanı seçildi. Ölümüne dek bu görevi yürüttü. Türkiye'de en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapmış kişidir.





