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En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

09.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayat gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde anılacak. Yurdumuzu düşmanlardan kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları...

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe vefat etti. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anılacak. Haberimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel, renkli, siyah beyaz fotoğraflarını derledik. İşte renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SİYAH BEYAZ, RENKLİ FOTOĞRAFLARI

Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusunda görev aldı. Çanakkale Cephesi'nde miralaylığa, Sina ve Filistin Cephesi'nde ise Yıldırım Orduları komutanlığına atandı.

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

Savaşın ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini takiben Kurtuluş Savaşı ile simgelenen Türk Ulusal Hareketi'ne öncülük ve önderlik etti. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti'ni kurdu, Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921'de "Gazi" unvanını aldı ve mareşallik rütbesine yükseldi.

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

Askeri ve siyasi eylemleriyle İtilaf Devletleri ve destekçilerine karşı zafer kazandı. Savaştan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Halk Fırkası adıyla kurdu ve ilk genel başkanı oldu.

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin İlanı akabinde Cumhurbaşkanı seçildi. Ölümüne dek bu görevi yürüttü. Türkiye'de en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapmış kişidir.

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

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Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı

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