HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da babasından gerçekleşen 10'da 6 uyumlu ilik nakli ile hayata tutunan Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, sağlığına kavuşarak babasına en güzel "Babalar Günü" hediyesini vermek istiyor.

4,5 yıl önce baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli "ALL" teşhisi konulan Sonat Emre Özcan için tüm çabalara karşın yüzde yüz uyumlu donör bulanamadı. Bunun üzerine babasından nakledilen iliğin vücuduna uyum sağladığı Özcan'ın tedavi süreci devam ediyor.

Trombosit ve kan ihtiyacı için sık sık hastaneye giden Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl daha bu şekilde tedavisinin süreceğini söyledi. Evde bilgisayar başında vakit geçirdiğini ya da erken saatlerde sinemaya gittiğini anlatan Özcan, hastalığında riskli sürecin devam etmesi nedeniyle her ortamda bulunamadığını belirtti.

Babası iler arasında güçlü bir bağ olduğunu söyleyen Özcan, nakilden sonra bunun daha da kuvvetlendiğini aktardı.

Hastalığından önce babası ile bilardo, bovling oynadığını, yüzdüğünü anlatan Özcan, şimdi ise daha çok evde birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Babamla bilardo, bovling oynamayı ve yüzmeyi çok özledim. Babamla tek vücut olduk, ilik kardeşi olduk. Babamın bendeki yeri çok farklı, sağlıklı olmam onun için en iyi hediye olacak." diye konuştu.