En güzel buzağı ve malaklar seçildi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde devam eden 'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda düzenlenen 'En güzel buzağı ve malak yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fuar kapsamındaki yarışmaya 15 çiftçi buzağılarıyla, 9 çiftçi de malaklarıyla katıldı. Hayvan sahipleri, buzağı ve malaklarını tek tek jüri önüne çıkardı. Yarışmada buzağı ve malaklar, yaşa göre gelişim, ırk özelliklerine sahip olma durumu, bacak, gövde ve kafa yapısı kategorilerinde yarıştı. Bartın-Karabük-Zonguldak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Alkan, Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı'nın da bulunduğu jürinin yaptığı puanlama sonucunda en güzel buzağı ve malaklar belirlendi. Değerlendirme sonunda Murat Yılmaz'a ait buzağı birinci, Cevat Özer'e ait buzağı ikinci ve Kadir Yaşa’ya ait buzağı üçüncü oldu. Malak yarışmasında ise Satiye Matarlı birinci, Muharrem Uysal ikinci, Sultan Özbay üçüncü oldu.

Bazı buzağıların podyuma çıkmakta direnmesi renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada hayvanları dereceye giren çiftçiler altın ve yem ile ödüllendirildi.

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