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En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ağustos ayının ilk Cuma günü çabuk geldi. 2 Ağustos Cuma günü sevdikleriniz, akrabalarınız, yakınlarınız yani eş dost ile güzel Cuma mesajları paylaşmak isterseniz haberimizdeki çeşit çeşit cuma mesajlarından faydalanabilirsiniz.

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

Ağustos ayına giriş yapar yapmaz ayın ilk Cuma gününde buluştuk. Mübarek Cuma günü kırgınlıklarımızı gidermek; sevdiklerimizle iyi dileklerimizi, dualarımızı iletmek için vesile olsun. İşte bugün yakınları ile paylaşım yamak isteyenler için en güzel Cuma mesajları... Derlememizde kısa, uzun, orijinal ve resimli cuma mesajları bulabilirsiniz.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde, dualarımız sizinle... Siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

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Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.

Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!

KISA CUMA MESAJLARI

İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.

cuma-mesajlari-2018

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle.

Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

UZUN CUMA MESAJLARI

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unutmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

cuma-mesajlari-2018

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