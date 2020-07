En güzel doğum günü mesajları | Çocuğa, ablaya, kardeşe komik doğum günü mesajları

Gözlerini kapatarak dilediğin her şeyin gözlerini açtığında gerçekleşmesi dileğiyle. İyi ki doğdun.

Doğmak bir eylem ise yaşamak koca bir direniştir. Doğum gününü içten dileklerim ile kutlar ve her an mutlu olmanı dilerim.

Doğum günleri herkes için çok özel ve değerli günlerdir. Her yıl kutlanan bu özel günde insanlar birbirlerine doğum günü mesajları göndermeyi tercih ediyor. Özellikle birbirinden uzakta olan insanlar çocuğa, ablaya, kardeşe, arkadaşa en güzel doğum günü mesajları göndererek onları güldürüp, neşelendiriyor. Uzun, kısa ya da eğlenceli doğum günü mesajları arayanlar için en güzel doğum günü mesajlarını derledik.

Beni aldığı nefes gibi seven yârim. İyi ki doğmuşsun.

Pastanın üzerinde yanan her mum senin bir dileğine ışık tutacak. Acele et, üfle. Güzel bir gelecek seni bekliyor.

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun…

Sen doğdun mevsimlerden bahar oldu. Kuşlar, çiçekler dile geldi. İlk güldüğünde, doğadaki bütün varlıklar sana eşlik etti. Sen geldin hayatıma mutluluk getirdin, her şeyi değiştirdin. Doğum günün kutlu olsun çocuğum benim.

Hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Tüm hayallerin gerçekleşsin, hayat güneşin her daim seni aydınlatsın. Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun.

İnsanlar doğar, büyür ve bir şekilde yaşamlarını devam ettirir. Ama bazı yaşlar vardır ki dönem noktası olarak görülür. İşte sevdiğim sen tamda bu yaştasın artık. Hiçbir zaman üzülmeyecek, yıkılmayacak yaşa geldin. Bundan sonra hayatın hep mutlu geçsin.

Aklımdan çıkmayan sen, kalbimin her köşesinde bana eşlik eden sen, dünyamı bana güzelleştiren yine sen. Senin bana getirdiğin güzellikler gibi, hayatta sana hep mutlu bir yol açsın. Nice mutlu yıllara.

En keyifsiz anımda sen çıktın benim karşıma. Beni öyle bir neşelendirdin ki, bütün sorunlarımı bana unutturmakla kalmayıp hayata farklı gözle bakmama imkân tanıdın. Senin bu mutlu gününde sonrasında yanında olacağıma söz vererek yeni yaşını kutluyorum.

Yeryüzünde nefes alan her canlının bir yaşama amacı olur. Hedefleri ve özlemleri olan her insan bir çınar gibi büyür. Zaman ilerledikçe hayata dair yeni deneyim ve fikirleri olur. Bu yeni yaş gününde artık daha olgun biri olarak hayatına devam edeceksin. Her şeyin gönlünce olması dileği ile iyi yaşlar.