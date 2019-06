En güzel kıyafetlerini giyerek karnelerini aldılar

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Hamdi Dalan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen törende özel eğitim öğrencileri 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nı tamamlayarak, karnelerini almanın heyecanını yaşadı. En güzel kıyafetlerini giyip karne törenine gelen öğrenciler, hediyelerini de alarak yaz tatiline başladı. Törene katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bu eğitim öğretim yılını 60 bin öğretmen ve 850 bin öğrenci ile tamamlamış bulunmaktayız" dedi. Okulların kapanmasıyla birlikte İzmir Hamdi Dalan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki özel öğrenciler de karne sevincini yaşadı. En güzel kıyafetlerini giyip İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın elinden karnelerini almayı bekleyen öğrenciler heyecanlarını gizleyemedi. Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin sınıfları gezerek karneleri ve eğitici oyuncak hediyelerini çocuklara dağıttığı törende, özel öğrencilerin yüzünden gülücükler eksik olmadı. Velilerin de öğrencilerin yanlarında bulunarak onların heyecanına tanık olduğu törende konuşan Ömer Yahşi, "2018- 2019 Eğitim- Öğretim Yılı'nı İzmir'de 60 bin öğretmen, 850 bin öğrenci ile kazasız belasız bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin aldığı karnelerin çok başarılı olduğunu görüyor ve velilerimizin kendi karneleri gibi değerlendirmesini istiyorum. Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi yaz tatilinde yapılması gereken etkinlikleri de internet sitemizde 'Ziya Selçuk' adına paylaşmış bulunmaktayız. Şuanda içinde bulunmakta olduğumuz özel eğitim okulumuz yaklaşık 10 dönümlük bir arazide çok boş ve iptidai (eskimiş) şartlarda bulunan bina, hayırseverimiz Aysu Dalan tarafından eğitim öğretime kavuşturuldu. Bu anlamda kendi imkanları ve bütçeleri ile lavabolardan sınıflara varana kadar bütün her şeyini yaparak devlete devrettiği için Aysu Hanım'a teşekkür ediyorum" dedi. 2017 yılında eğitime açılan özel eğitim okulunun bağışçısı Aysu Dalan ise "70'li yıllarda yapılan bu okul daha sonra işlerini kaybetti. Biz yıkık dökük bu binayı yeniledik, sıfırdan bu hale getirdik ve milli eğitime bağışladık. Buradaki eğitim, taşımalı. Ayrıca tam gün eğitim veriliyor ve öğle yemekleri de bulunuyor. Özellikle özel çocuklarımıza, gençlerimize faydalı olmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. 'OĞLUM GECE HEYECANDAN ÇOK AZ UYUYABİLDİ' Özel eğitim öğrencisi Alperen Önal'ın (23) annesi Müzeyyen Önal, "İstanbul'da oğlum için çeşitli okulları aradım ama onu gönderebileceğim okul bulamadım. En sonunda bizi bu okuldan kayıt için çağırdılar. Geldiğimde çok şaşırdım, hiç böyle bir okul beklemiyordum. Rüya gibi bir okul gördüm. Her şey çok güzel burada. Oğlum buraya gelmeye başladıktan sonra çok sosyalleşti, etkinlikler, faaliyetler yapıyorlar. Oğlum dün geceden beri çok heyecanlı, gece heyecandan çok az uyuyabildi" dedi. Down Sendromlu Yağmur Gülşen'in (17) annesi Hanım Karakaş ise, "Kızım Ulusal Down Sendromu Derneği'nde halk oyunları kurslarına gidiyor, gösterilere çıkıyor. Tiyatro yapıyor. Yağmur geçen hafta gelinlik giydi ve doğum gününü kutladık. Yağmur bugün heyecanlı çünkü gezmeyi, müziği, eğlenmeyi çok seviyor. Yaz tatilinde denize gitmek istiyor, onu götüreceğim" diye konuştu. Karne alma sevincini yaşayan Yusuf Acun (15) ise "Mutluyum. Yaz tatilinde ne yapacağıma karar vermedim. Evde tabletimle ve telefonumda oyunlar oynamak istiyorum. Bir yerlere de gidebilirim" diye konuştu.