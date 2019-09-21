HABER

En güzel Kur'an okuyan kadın din görevlisi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali" Manisa'da yapıldı - Yarışmayı İstanbul Sancaktepe Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök kazandı

MANİSA (AA) - "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali''nde yarışmaya İstanbul'dan katılan Sancaktepe Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen "11. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali" Manisa'da yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen finale kendi bölgelerinde birinci olan 8 finalist katıldı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul bölgesinden Sancaktape Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök birinci oldu.

Ordu bölgesinden Samsun Bafra Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Şengül ikinci, Isparta bölgesinden İzmir Konak Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Genç üçüncülüğü elde etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasının yanı sıra verdiği mesajların hayata yansıtılmasının önemine dikkati çekerek, "Müminler sosyal hayatlarını Kur'an'ın ebedi ve evrensel düsturlarına göre tanzim ettikleri zaman, tarihin daima öznesi olmuşlardır. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki Kur'an, edebiyat değil, hayattır." dedi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladıÇevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı
Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (3)Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzel okuma yarışması Kadınlar finali kur'an kerim Manisa

En Çok Okunan Haberler

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.