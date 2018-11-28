En güzel öğrenci o seçildi!

Güzellik yarışmasının final etabında yaşanan çekişmenin sonunda yarışmanın kazananı Penza Devlet Üniversitesi öğrencisi Alina Zareynik oldu. İkinci seçilen güzel ise Ulyanovsk Pedagoji Üniversitesi'nden Yekaterine Kolosovskaya oldu.
İşte 2018'in en güzel öğrencisi
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ‘Rusya Öğrenci Gençliğinin Güzelliği' 2018 güzellik yarışmasının son etabı tamamlandı.
Bu etapta 11 rakibini geride bırakan Penza Devlet Üniversitesi öğrencisi Alina Zareynik, yarışmanın kazananı oldu.
İkinci en güzel öğrenci unvanınaysa Ulyanovsk Pedagoji Üniversitesi'nden Yekaterina Kolosovskaya layık görüldü.
Yarışmanın final etabına katılan toplam 12 kız öğrenci koreografi, vokal ve sanatsal performanslarını sergiledi, düzenlenen tartışma programlarına katıldı ve zekâ sınavı kapsamında sorulan soruları yanıtladı.
Yarışmayı kazanan Alina Zareynik, ‘Rus Öğrenci İlkbaharı' adlı festivale de katılacak.
Alina Zareynik, yarışma sayesinde 100 bin ruble (yaklaşık bin 500 dolar) tutarındaki ödülün sahibi olacak.
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