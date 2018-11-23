HABER

En güzel selfieler ile Öğretmenler Günü afişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

DÜZCE Belediyesi, okullarda öğretmenlerin öğrencileriyle çektiği selfieler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle billboardlara asılan afişlerde kullandı.

En güzel selfieler ile Öğretmenler Günü afişi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediyesi, okullarda öğretmenlerin öğrencileriyle çektiği selfieler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle billboardlara asılan afişlerde kullandı.
Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Valilik aracılığıyla okullara yazı göndererek öğretmenlerin öğrencileri ile selfie çekmelerini, içlerinden seçtiklerini göndermelerini istedi. Gönderilen fotoğraflar, Öğretmenler Günü kutlaması için hazırlanan afişlerde kullanıldı. Afişler, kentin farklı noktalarında bilboardlara yerleştirildi. Öğrenciler, fotoğraflarının bulunduğu bilboardlar önünde de hatıra fotoğrafı çekti.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar uygulamadan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Her sene billboard çalışmamız oluyordu, ancak bu sene değişik bir çalışma yapmak istedik. Tüm okullarımızı projemizle ilgili yazı yazdık. Öğrencilerle çektikleri selfieleri bize göndermelerini istedik. Hem kendileri için renkli anılar oluşması, hem de bu şekilde kendilerini billboardlarda görüp hoşlarına gider düşüncesi ile böyle bir çalışma yaptık. Onlar da öğrencileri ile yaratıcı çalışmalar yapmışlar, güzel zaman geçirmişler. Öğretmenler ve öğrenciler billboardlarda kendilerini arıyorlar. İyi tepkiler aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

En güzel selfieler ile Öğretmenler Günü afişiEn güzel selfieler ile Öğretmenler Günü afişi

Bakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldıBakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldı
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun acı günüTürkiye Dağcılık Federasyonu'nun acı günü
Diyarbakır Barosu'na 11 ayda 1119 kadından 'şiddet' başvurusuDiyarbakır Barosu'na 11 ayda 1119 kadından 'şiddet' başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.