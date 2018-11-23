En güzel selfieler ile Öğretmenler Günü afişi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediyesi, okullarda öğretmenlerin öğrencileriyle çektiği selfieler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle billboardlara asılan afişlerde kullandı.

Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Valilik aracılığıyla okullara yazı göndererek öğretmenlerin öğrencileri ile selfie çekmelerini, içlerinden seçtiklerini göndermelerini istedi. Gönderilen fotoğraflar, Öğretmenler Günü kutlaması için hazırlanan afişlerde kullanıldı. Afişler, kentin farklı noktalarında bilboardlara yerleştirildi. Öğrenciler, fotoğraflarının bulunduğu bilboardlar önünde de hatıra fotoğrafı çekti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar uygulamadan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Her sene billboard çalışmamız oluyordu, ancak bu sene değişik bir çalışma yapmak istedik. Tüm okullarımızı projemizle ilgili yazı yazdık. Öğrencilerle çektikleri selfieleri bize göndermelerini istedik. Hem kendileri için renkli anılar oluşması, hem de bu şekilde kendilerini billboardlarda görüp hoşlarına gider düşüncesi ile böyle bir çalışma yaptık. Onlar da öğrencileri ile yaratıcı çalışmalar yapmışlar, güzel zaman geçirmişler. Öğretmenler ve öğrenciler billboardlarda kendilerini arıyorlar. İyi tepkiler aldık" dedi.

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