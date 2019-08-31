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En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Gedelek Turşu Festivali’nde “Foto Maraton” gerçekleştirildi.

En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Gedelek Turşu Festivali’nde “Foto Maraton” gerçekleştirildi. Turşu stantları ve turşu konulu fotoğraf yarışmasında ilk üçe girenler belirlendi.
Orhangazi’de düzenlenen Gedelek Turşu Festivali çerçevesinde Foto Maraton Yarışması düzenlendi. Gedelek’teki festival esnasında açılan turşu stantları ve turşu konulu fotoğraf yarışmasına 15 fotoğrafçı katıldı. Çok sayıda eserin yarıştığı fotoğraf yarışmasında birinciliği Hasan Bozbey, ikinciliği Orhan Güneş ve üçüncülüğü ise Yağmur Çizel’in çektiği fotoğraflar kazandı. Yarışmada dereceye girenlere festival komitesi tarafından plaketleri takdim edildi.

En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

En güzel turşu fotoğraflarını çektiler

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