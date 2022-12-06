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'En güzel vajina' yarışmasının kazananı olmuştu! Şimdi paraya para demiyor

06.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da düzenlenen 'en güzel vajina' yarışmasının kazananı olan Maite Sasdelli, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada yarışmanın ardından hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Galibiyetinden sonra dünyaca ünlü yetişkin içerik platformu OnlyFans'ta bir hesap açan Sasdelli, şimdi bu sektörde neredeyse bir servet kazandığını açıkladı.

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı olmuştu! Şimdi paraya para demiyor

Maite Sasdelli, "Vagina Mais Bonita Brasil" isimli vajina güzellik yarışmasının kazananı oldu. Yarışma, YouTube'da 1,2 milyon aboneye sahip olan ve seks ve ilişkiler üzerine içerikler sunan Ana Otani tarafından düzenlendi. Ana, hayranlarının onunkini görmekten sıkılmaya başladığını hissettiği için Brezilya'nın en güzel vajinasını bulma mücadelesine giriştiğini açıkladı.

OYLARIN % 53'ÜNÜ ALDI

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28 Kasım 2021'de düzenlenen yarışmada, Rio de Janeiro'dan Maite, Ana'nın abonelerinden %53 oy alarak birinci oldu. Edindiği unvanın kendisine birçok kapı araladığını söyleyen Sasdelli, şimdi müstehcen görüntülerini satarak kariyerini geliştirmekle meşgul. Şimdi neredeyse bir servet kazandığını savunan genç model, bunun tahmin edildiği gibi kolay olmadığını belirtti.

''KOLAY DEĞİL''

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"İnsanlar bunun kolay olduğunu düşünüyor ama çok şey içeriyor. Arkasında bir şirket var, biliyor musun? Sadece ortaya çıkıp para kazandıracak 'içerik üretmek' kadar kolay değil." diye konuşan Maite, OnlyFans veya Privacy gibi yetişkin içerik platformlarında popüler olmanın ayda 47.370 sterlin kazandırabileceğini savundu.

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Vajina OnlyFans

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