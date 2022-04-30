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En güzel ve anlamlı bayram mesajları! 2022 Kısa, uzun ve resimli en güzel Ramazan Bayramı mesajları...

30.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı yaklaşırken en güzel bayram mesajları da merak edilmeye başlandı. Dargınlıkların son bulduğu ve ibadetlerin çoğaldığı bayram günleri heyecanla beklenirken, en anlamlı bayram mesajları araştırılıyor. İşte 2022 kısa, uzun ve resimli en güzel Ramazan Bayramı mesajları...

En güzel ve anlamlı bayram mesajları! 2022 Kısa, uzun ve resimli en güzel Ramazan Bayramı mesajları...

Ramazan Bayramı mesajları Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter gibi mecralarda paylaşılmak üzere araştırılıyor. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olacağı Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs'ta idrak edecek. 2022 yılına özel resimli, anlamlı ve farklı bayram mesajlarını bir araya getirdik. İşte en güzel bayram mesajları...

2022 BİRBİRİNDEN FARKLI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI!

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı çoğaltan, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

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Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

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Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

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Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diler herkesin bayramının huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun...

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

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Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.


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