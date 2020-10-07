En güzel yemek duaları - Peygamber Efendimizin yemek duası

Yemek duası, İslam aleminde yeyip içtikten sonra Allah'a şükretmek için okunur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İlmihal yemek duası için bir kaynak olabilir. İlmihal yemek duasının yanı sıra pek çok farklı konuda İslam alemi için dini bilgiyi ve uygulamayı içerir. Yemek duasının İlmihal'de yer alması nimetin ve şükrün bir Müslüman için ne kadar kıymetli olduğuna işaret eder. En güzel yemek duasının, Müslümanlar için de sünnet olduğu söylenen Peygamber Efendimizin yemek duası olduğu bilinir. Bu yazımızda sizlere en güzel yemek dualarından bahsedeceğiz. Müslümanlar için yemek duası, nimeti veren Allah'a şükretmek amacıyla yemeklerden sonra okunur. Böylelikle sahip olunan maddi ve manevi her şeyin değeri tekrar anlaşılmış olur. Duada önemli olan Allah'ı yüceltmek ve O'na maddi ya da manevi istekleri iletmektir. Bu nedenle duaların hangi sözlerle yapıldığı önemli değildir. Dua ederken en önemli olan hususun niyet olduğu, İslam alimleri tarafından sık sık vurgulanır. Yemek duaları farklı sözlerle ve uzunluklarla karşımıza çıkabilir ancak en bilinen yemek duası çok uzun bir dua değildir.

Peygamber Efendimizin Yemek Duası Arapça Okunuşu Peygamber Efendimizin yemek duası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde de yayınlanmıştır. Duanın Arapça okunuşunu aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin Peygamber Efendimizin Yemek Duası Anlamı Peygamberimizin yemek duası Arapça olarak okunabilir. Ancak duayı Arapça okuyan herkesin bu duanın anlamını da bilmesi son derece önemli bir husus olarak belirtilir. Alimler sadece yemek duası için değil, tüm dualar için meal bilmenin çok faydalı olacağı kanaatinde. Duaların anlamını bilmek, sözün ötesinde öğretisini de anlamayı sağlar. Bu nedenle yemek duası Türkçe mealini inceleyebilirsiniz: "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et ime 54.;Ebû Dâvûd, Et ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.” (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Peygamber Efendimizin Yemek Duasını Okumanın Faydaları Dua, sözlük anlamı olarak "istemek, çağırmak, seslenmek, yardım talep etmek" gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak dua ise insanın bütün benliği ile Allah'a yönelmesi, maddi ve manevi tüm isteklerini O'na arz etmesidir. Dua, Allah ile kulu arasındaki iletişimdir. Duada iki öge bulunmaktadır; tazim (Allah'ın yüceliğinden bahsetme) ve istekte bulunma. Bu özelliklerinden dolayı Hz. Peygamber dua ile ilgili olarak "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizi, Deavat, 2) şeklinde buyurmuştur. İmam hatip yemek duası olarak da bilinen bu dua, dini eğitim verilen okullarda öğrencilerle paylaşılır. Bir başka ayette de insanın Allah'a yönelişinin önemi "De ki, duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." (Furkan, 25/77) buyrulmuştur. Buradan da anlaşılabileceği gibi dua okumanın fazileti çok yüksektir. Yemek duası da Allah'a verdiği nimetler için şükretmektir ve bir Müslüman için sünnettir. En güzel yemek duası elbette Peygamber Efendimizin okuduğudur. Dualar sadece Allah'a isteklerimizi anlatmaz. Aynı zamanda içinde öğreti de barındırır. Örneğin yemek duası kulu veşrabu ile başlayan ifadelerde israf etmemeyi anlatır. Yemek duası da dahil olmak üzere bütün dualar inananları Allah'ın yolunda doğru ve iyi bir insan olmaya teşvik eder. Bu yüzden anlamını bilerek dua okumak kişinin içindeki kötülüklerden arınmasına yardımcı olacaktır.

Artsın Eksilmesin Taşsın Dökülmesin Yemek Duası Yemek duası Türkçe de okunabilir. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde bilgi mevcuttur. "Artsın eksilmesin taşsın dökülmesin yemek duası" olarak bilinen dua en bilinen yemek dualarından biridir. Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi. Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel. El-Fatiha Çocuklar için Yemek Duası Çocukların dua okumaları elbette yetişkinlere göre daha büyük bir çaba gerektirebilir. Arapça kelimeleri doğru telaffuz edebilmeleri için bazen biraz büyümelerini beklemek gerekebilir. Bu nedenle, özellikle 3-8 yaş grubundaki çocuklar için arada Türkçe ifadelerin olduğu dualar öğretilebilir.

Elhamdülillah elhamdülillah.

Bu nimetleri veren Allah.

Peygamberimiz Rasulallah.

Her yemekte deriz Bismillah.

Artsın, eksilmesin.

Taşsın, dökülmesin.

Gerisi kesilmesin.

Hep afiyetle yensin.

Geçmişlerimizin ruhu için.

Sağlara selamet için.

Bir de Allah rızası için el-FATİHA Ana Sınıfı Yemek Duası Çocuklar için yemek duası okumak şükretmeyi öğrenmeleri açısından büyük önem taşır. Bu nedenle okullarımızdaki ana sınıfı çocuklarına okutulan birkaç yemek duası vardır. Ayrıca sadece okullarda değil, ailelerinin evinde de okuyabilmeleri için çocukların telaffuz ederken zorlanmayacakları ve özünü anlayabilecekleri düzeyde pek çok dua metni yazılmıştır. Yediklerimiz şifa olsun

Sofranız bereketli olsun

Vücudumuz sağlıklı olsun

Allah’ım verdiği nimetler için

Sana şükürler olsun

Hepimize afiyet olsun

Amin… El Açtım Allah'ım Sana Yemek Duası Ana sınıfında da sıklıkla okutulan yemek dualarından biridir. Ezberleme açısından ve telaffuz bakımından kolay olduğu için çocuklara daha rahat öğretilebilir. Bismillahirrahmanirrahim

Yemeğimi yemeden

El açtım Allahım sana

Akıl fikir doğruluk

İyi huylar ver bana

Yemezsem büyüyemem

Okuluma gidemem

Çabuk çabuk yiyelim

Yemeğimizi bitirelim

Bizi yaratan Allah`a

Herzaman dua edelim...

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahillezi Yemek Duası 8-14 yaş grubundaki çocuklara öğretilen yemek duası ise şu şekildedir: Elhamdülillah elhamdülillah

Elhamdülillahillezi et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn.

Allah’ım nimetlerimizi artır.

Şükürlerimizi taşır.

Küsleri barıştır.

Namaz kılmayanları namaza alıştır.

Sevdiklerine yaklaştır.

Sevmediklerinden uzaklaştır.

Bu sofraya hizmet edenleri, annemizi-babamızı ve tüm sevdiklerimizi Kabe-i Muazzama’ya ulaştır.

Hayırlara ulaşmak, kötülüklerden korunmak ve rızana kavuşmak için

Allahümme zid ve lâ tenkus bi hurmetil FATİHA! Ramazan Yemek Duası Kutsal kabul edilen üç aydan biri olan Ramazan, oruç ibadetinin gerçekleştirildiği aylardan biridir. İftar yemek duası okuyarak siz de Allah'a verdiği nimetler için şükredebilirsiniz. İFTAR DUASI: "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." İFTAR DUASI ANLAMI: "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"