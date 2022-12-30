En Hamarat Benim birincisi kim? En Hamarat Benim 30 Aralık 2022 haftanın kazananı belli oldu mu?

En Hamarat Benim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Fenomen yarışma programında bugün verilecek olan son puanların ardından haftanın kazanan ismi açıklanacak. Yarışmada en yüksek puanı alarak birinci olan isim 20 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, En Hamarat Benim haftanın birincisi kim?

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM?

Ekranların sevilen yarışma programı En Hamarat Benim'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. En Hamarat Benim 30 Aralık 2022 birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

