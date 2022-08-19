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  4. En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

19.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik merakı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kadir Ezildi, bir süredir ekranlarda yer alıyor. Son zamanlarda, ekranların tanınan simalarından biri olan Kadir Ezildi bakın kim çıktı.

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

Kadir Ezildi temizlik programlarıyla adını duyurdu. Temizlik yapmaktan hoşlandığını her defasında vurgulayan Ezildi, bu programların sunumunu üstlenmeye başladı. Şimdilerde En Hamarat Benim programının sunumunu yapan Ezildi'nin asıl işi bakın neymiş...

KADİR EZİLDİ BAKIN KİM ÇIKTI

24 yaşındaki Kadir Ezildi son birkaç yıldır ekranlardan düşmüyor. Üslübu, tavırlarıyla seyircilerin dikkatini çeken Kadir Ezildi bu ününü, katıldığı televizyon programı ile elde etti.

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu. Şimdilerde televizyon programlarının sunumunu üstleniyor. Temizliğe takıntısının, anne ve babasının ayrılmasından sonra başladığını söyledi. Ancak ailesi ve komşuları, Ezildi'nin temizlik takıntıdan pek memnun değiller.

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

Sosyal medyada da popüler olan Kadir Ezildi'nin 2.6 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi bakın kim çıktı! İşte asıl mesleği...

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Anahtar Kelimeler:
temizlik Kadir Ezildi
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