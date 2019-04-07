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En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması" düzenlendi.

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması" düzenlendi. Dereceye girenlere cep telefonu hediye edildi.
"Nisan’da Adana’da" sloganıyla 7.’si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Atatürk Parkı’nda "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması" yapıldı. Gastronomi Fikir Kulübü tarafından düzenlenen yarışma için karnaval başladığı günden itibaren internet üzerinden başvuru alındı. Yapılan 50 başvuruyu inceleyen kulüp 20 kişinin yarışmaya katılmasına karar verdi.
Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Ümit Adnan Özden, Adana’nın en ünlü yemeği olan kebabı en kısa sürede kimin yiyeceğini merak ettikleri için böyle bir yarışma düzenlediklerini, bundan sonra geleneksel hale getirip yarışmayı her yıl düzenleyeceklerini söyledi.
Bugün ise 20 kişi kendilerine verilen 10 mini dürümü aynı anda yemeye başladı. Dürümün yanı sıra yarışmacılara şalgam ve su verildi. Yarışmacılar dürümleri yerken bir hayli zorlandı. Yarışmacıları çevredeki kadın, erkek ve çocuklar meraklı gözlerle izledi.
Yarışmada Adnan Güdoğdu adlı vatandaş 10 dürümü en kısa sürede yiyerek birinci oldu. Gündoğdu, kebap güzel olduğu için en kısa sürede bitirdiğini söyledi. Yarışmada dereceye girenlere telefon hediye edildi.

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