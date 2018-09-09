Bu farkları tespit etmenin en kolay yolu ise AnTuTu gibi performans odaklı testler. Peki bu testlere göre en hızlı akıllı telefonlar hangileri?

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AnTuTu geçtiğimiz günlerde en hızlı akıllı telefonlar listesini güncelledi. Görünen o ki Ağustos ayında gelen güncellemeler bazı modellerin performansında ufak da olsa artışlara neden olmuş. İşte en hızlı akıllı telefonlar.