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En hızlı akıllı telefonlar hangileri?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Genel olarak bakıldığında pek çok üretici, teknik özellikler bandında birbirlerine yakın donanımları tercih ediyorlar. Örneğin şu aralar amiral gemisi modeli olarak lanse edilen pek çok modeli Snapdragon 845 yonga setinden güç alıyor. Buna rağmen modeller arasında ufak da olsa hız farkları ortaya çıkıyor.

Bu farkları tespit etmenin en kolay yolu ise AnTuTu gibi performans odaklı testler. Peki bu testlere göre en hızlı akıllı telefonlar hangileri?

En hızlı akıllı telefonlar hangileri?

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AnTuTu geçtiğimiz günlerde en hızlı akıllı telefonlar listesini güncelledi. Görünen o ki Ağustos ayında gelen güncellemeler bazı modellerin performansında ufak da olsa artışlara neden olmuş. İşte en hızlı akıllı telefonlar.
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1. Xiaomi Black Shark

1. Xiaomi Black Shark
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 128GB Batarya: 4000 mAh Ortalama Fiyatı: 450 euro AnTuTu Puanı: 292887
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2. Meizu 16 Plus

2. Meizu 16 Plus
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3570 mAh Ortalama Fiyatı: 480 euro AnTuTu Puanı: 291025
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3. Smartisan Nut R1

3. Smartisan Nut R1
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3600 mAh Ortalama Fiyatı: 470 dolar AnTuTu Puanı: 289490
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4. Vivo NEX

4. Vivo NEX
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 4000 mAh Ortalama Fiyatı: 700 euro AnTuTu Puanı: 286286
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5. Xiaomi Mi 8 Explorer

5. Xiaomi Mi 8 Explorer
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 128GB Batarya: 3000 mAh Ortalama Fiyatı: 500 euro AnTuTu Puanı: 286268
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6. Oppo Find X

6. Oppo Find X
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3730 mAh Ortalama Fiyatı: 770 euro AnTuTu Puanı: 285344
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7. OnePlus 6

7. OnePlus 6
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3300 mAh Ortalama Fiyatı: 520 euro AnTuTu Puanı: 284470
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8. Galaxy Note 9

8. Galaxy Note 9
Yonga Seti: Exynos 9810 RAM: 8GB Dahili Depolama: 512GB Batarya: 4000 mAh Ortalama Fiyatı: 1000 euro AnTuTu Puanı: 282958
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9. Xiaomi Mi 8

9. Xiaomi Mi 8
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3400 mAh Ortalama Fiyatı: 380 euro AnTuTu Puanı: 272527
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10. Xiaomi Mi Mix 2S

10. Xiaomi Mi Mix 2S
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3400 mAh Ortalama Fiyatı: 460 euro AnTuTu Puanı: 265256
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon AnTuTu antutu testi

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