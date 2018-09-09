Bu farkları tespit etmenin en kolay yolu ise AnTuTu gibi performans odaklı testler. Peki bu testlere göre en hızlı akıllı telefonlar hangileri?
En hızlı akıllı telefonlar hangileri?
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AnTuTu geçtiğimiz günlerde en hızlı akıllı telefonlar listesini güncelledi. Görünen o ki Ağustos ayında gelen güncellemeler bazı modellerin performansında ufak da olsa artışlara neden olmuş. İşte en hızlı akıllı telefonlar.
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1. Xiaomi Black Shark
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 128GB Batarya: 4000 mAh Ortalama Fiyatı: 450 euro AnTuTu Puanı: 292887
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2. Meizu 16 Plus
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3570 mAh Ortalama Fiyatı: 480 euro AnTuTu Puanı: 291025
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3. Smartisan Nut R1
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3600 mAh Ortalama Fiyatı: 470 dolar AnTuTu Puanı: 289490
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4. Vivo NEX
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 4000 mAh Ortalama Fiyatı: 700 euro AnTuTu Puanı: 286286
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5. Xiaomi Mi 8 Explorer
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 128GB Batarya: 3000 mAh Ortalama Fiyatı: 500 euro AnTuTu Puanı: 286268
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6. Oppo Find X
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3730 mAh Ortalama Fiyatı: 770 euro AnTuTu Puanı: 285344
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7. OnePlus 6
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3300 mAh Ortalama Fiyatı: 520 euro AnTuTu Puanı: 284470
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8. Galaxy Note 9
Yonga Seti: Exynos 9810 RAM: 8GB Dahili Depolama: 512GB Batarya: 4000 mAh Ortalama Fiyatı: 1000 euro AnTuTu Puanı: 282958
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9. Xiaomi Mi 8
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3400 mAh Ortalama Fiyatı: 380 euro AnTuTu Puanı: 272527
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10. Xiaomi Mi Mix 2S
Yonga Seti: Snapdragon 845 RAM: 8GB Dahili Depolama: 256GB Batarya: 3400 mAh Ortalama Fiyatı: 460 euro AnTuTu Puanı: 265256
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