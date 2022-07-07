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En hızlı büyüyen kara delik bulundu: 'Her saniye Dünya büyüklüğünde kütle yutuyor'

06.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı astronomların liderliğini yaptığı bilim insanlarından oluşan bir ekip, son dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliğini keşfettiklerini açıkladı. Kara deliğin her bir saniyede Dünya büyüklüğünde bir kütleyi yuttuğu belirtildi.

En hızlı büyüyen kara delik bulundu: 'Her saniye Dünya büyüklüğünde kütle yutuyor'

Avustralyalı astronomların liderliğini yaptığı bilim insanlarından oluşan bir ekip, son dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliğini keşfettiklerini açıkladı.

Kara deliğin her saniyede Dünya büyüklüğünde bir kütleyi yuttuğu belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kara deliği uzayda belirli nicelikteki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak tanımlıyor.

Bu bölgede yerçekimi o kadar güçlü ki ışık da dahil hiçbir şeyin kaçması mümkün değil.

Tespit edilen son kara deliğin etrafındaki ışık halesinin Samanyolu Galaksisi'nin ışığından 7000 kat daha parlak olduğu açıklandı.

Bu sayede kaliteli ekipmana sahip amatör astronomlar tarafından da görülmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmada, New South Wales ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki teleskopların kullanıldığı açıklandı.

Samanyolu'na çok yakın

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Christopher Onken, "İnsanlar yaklaşık 60 yıldır bu tür keşifler yapmaya çalışıyor, ama bu kara delik büyük ihtimalle Samanyolu'na çok yakın olduğu için fark edilememiş olabilir. Zira Samanyolu'nda o kadar çok yıldız var ki tespit ettiğiniz tüm maddelerin takibini yapabilmek kolay olmuyor" diye konuştu.

Son keşfedilen kara deliğin, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* adı verilen kara deliğe kıyasla 500 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Dünyadan 26 bin ışık yılı mesafedeki Sagittarius A* Güneş'in neredeyse 4 milyon katı kütleye sahip.

Kara delikler bazı büyük yıldızların patlaması ve ölmesiyle ortaya çıkabiliyor. Bazı kara delikler ise gerçekten devasa boyutlara, Güneş'in milyarlarca kat ağırlığına ulaşabiliyor.

Galaksilerin merkezinde bulunan bu dev canavarların nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak galaksilerin geleceği ve dönüşümü üzerinde büyük etkileri olacağı kesin.

Astronomlar da bu son kara deliğin keşfi sayesinde galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeni ipuçlarına ulaşabilmeyi umuyor.

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