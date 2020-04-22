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En hızlı ekran onda: Razer Blade Stealth 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Razer, Razer Blade Stealth 2020 oyuncu dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. Razer Blade Stealth 2020, onu dünyanın en hızlı ekranına sahip dizüstü bilgisayarı yapan ekranıyla ve donanımıyla öne çıkıyor. Peki Razer Blade Stealth 2020 özellikleri neler? Razer Blade Stealth 2020 fiyatı ne kadar?

En hızlı ekran onda: Razer Blade Stealth 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Razer oyuncu donanımı tarafından önemli bir oyuncu. Oyuncu kulaklığından oyuncu mouse'una, oyuncu klavyesinden oyuncu akıllı telefonuna kadar birçok ürün üreten Razer, pek tabi ki oyuncu bilgisayarı da üretmekte. Bu üretimin son ürünü Razer'ın tanıtımıyla bugün sahneye çıktı. Razer Blade Stealth 2020 resmen tanıtıldı.

RAZER BLADE STEALTH 2020 ÖZELLİKLERİ

Razer Blade Stealth 2020 özellikleri arasında 13,3 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın en dikkat çeken yanı, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Bu sayede daha keyifli bir oyun akışı sunan Blade Stealth 2020'nin ekranı, satın alma sürecinde istenildiği takdirde de 4K dokunmatik ekrana yükseltilebiliyor.

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Blade Stealth 2020'nin kalbinde Intel Core i7-1065G7 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında da GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı oyunların üstesinden başarıyla geliyor. Fakat bilgisayarın sunduğu tüm özellikler bununla da sınırlı değil. Zira, Razer Blade Stealth 2020 müşterilerine 'canavarca' bir opsiyon sunmuş durumda. Bu opsiyon sayesinde dizüstü bilgisayar, Razer Core X eGPU harici ekran kartı ile deyim yerindeyse oyun canavarı oluyor. Gelelim Blade Stealth 2020'nin fiyatına.

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RAZER BLADE STEALTH 2020 FİYATI

Razer Blade Stealth 2020 fiyatı 1.799 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bir dizüstü bilgisayar için oldukça yüksek bir rakam olsa da Blade Stealth 2020'nin bulunduğu konum ve onu öne çıkartan oyuncu bilgisayarı özellikleri bu fiyat segmentinde yer almasını sağlıyor.

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