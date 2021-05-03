HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. En hızlı Hyundai Kona N karşınızda!

En hızlı Hyundai Kona N karşınızda!

03.05.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

N markasıyla birlikte, ürettiği kaliteli otomobillere hızlı ve oldukça güçlü versiyonları ekleyen Hyundai Motor Company, şimdi de Kona N ile B-SUV sınıfında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Hyundai, 2022 yılına kadar toplamda 18 adet N ve N Line serisi üretmiş olacak.

En hızlı Hyundai Kona N karşınızda!

N rozetli modellerle özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını artıran Hyundai, Kona N ile en hızlı B-SUV unvanını da elinde bulunduruyor. “Never Just Drive” yani “Asla Sadece Sürme” mottosuyla tanıtılan otomobil, markanın N stratejisi kapsamında gelecekteki elektrikli yarış otomobillerine de ilham kaynağı olacak. Ayrıca Kona N, yüksek performanslı N serisinin en son üyesi değil, aynı zamanda bir SUV gövde tipine sahip ilk N modeli. Hatta, çok yönlü kullanma özellikleri, hızlanma, çeviklik ve yarış pistlerine uygun gövde kitiyle performans seven kullanıcıların ilgi alanına giren ender SUV modellerden biri.

2.0 LT TURBO MOTOR VE 8 İLERİ ÇİFT KAVRAMALI DCT ŞANZIMAN

Kona N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. Yüksek performanslı 2.0 lt turboşarjlı GDI motordan aldığı gücü N DCT şanzımanla lastiklere ileten otomobilin dişli oranları da bu versiyon için özel olarak geliştirilmiş. Hyundai'nin kendi bünyesinde geliştirdiği bu 8 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman, yüksek performanslı motorun tepkilerini anında karşılarken aynı zamanda yüksek torka karşı da oldukça dayanıklı. Daha hızlı vites değiştirme özelliğine sahip bu şanzıman, N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) ve N Track Sense Shift (NTS) olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

YÜKSEK PERFORMANS

Yüksek performanslı motorun ürettiği maksimum tork ise 392 Nm. N Grin Shift modunda, sürüş keyfini en üst düzeye çıkarmak için güç çıkışı daha fazla veriliyor. Motor, yolda veya yarış pistinde seçilen modlara göre gaz tepki süresini ve hızlanmayı değiştirerek istenen sürüş sitilini desteklemiş oluyor. Kona N, maksimum olarak 240 km/s hız yapabiliyor. Ayrıca, Kalkış Kontrolü etkinleştirildiğinde 0-100 km/s arasını 5.5 saniyede tamamlayabiliyor. Bu hızlanma, B-SUV model için son derece etkileyici bir değer anlamına geliyor.

1619882733_Hyundai_KONA_N___3_

Hyundai Kona N, tekerleklere eşit bir şekilde tork dağıtılması için bir dizi sistem ile çalışmayı tercih ediyor. Elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (E‑LSD) ile özellikle virajlarda ve pistlerdeki kesin dönüşlerde maksimum sürüş keyfi sunan otomobil, yüksek performanslı N fren sistemiyle de güvenli bir şekilde dizginlenebiliyor. Kona N için özel olarak geliştirilen lastiklere sahip araçta ayrıca hafifletilmiş 19 inç N Racing jantlar dikkat çekiyor.

1619882734_Hyundai_KONA_N___4_

SÜRÜŞ MODLARI VAR

Kona N, Kalkış Kontrolü (N Launch Control), Değişken Egzoz Sistemi ve en önemlisi N Grin Kontrol Sistemi ile birlikte her türlü yol koşulunda aynı sürüş keyfini sunuyor. N Grin Kontrol Sistemi, beş farklı sürüş modu ile eşleştirilerek yüksek düzeyde özelleştirme sunuyor. Eco, Normal, Sport, N ve Custom olarak belirlenen bu sürüş modları, motorun çalışma prensibini, stabilite kontrolünü (ESP), egzoz sesini ve direksiyon sertliğini seçilen moda göre ayarlayarak aracın karakterini anlık olarak değiştiriyor. Bir başka deyişle Kona N, Eco modda şehir içinde günlük bir SUV gibi hareket ederken, N moduna geçildiğinde ise bir anda yarış otomobili hissiyatı sunmaya başlıyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

Kona N, dışındaki ve motorundaki yüksek performansı, iç mekanındaki detaylarla da devam ettiriyor. Güncel kardeşleriyle benzer bir atmosfere sahip olan kabinde N logosu birden fazla yerde karşımıza çıkıyor. Birçok Hyundai modelinde karşımıza çıkan 10,25 inç bilgi-eğlence ve dijital gösterge sisteminde N modu bulunuyor. Tamamen dijitalleştirilmiş öğelerle aracın tüm ayarlarına buradan ulaşılıyor. Tur süresi, G kuvveti, turbo basıncı, yağ sıcaklık ve kalkış kontrolü gibi değerler, bu ekrandan takip edilebiliyor. İlk kez 2013 yılında tanıtılan N markası, ralli otomobillerinden alınan tecrübeyi günlük kullanıma uygun spor otomobillere aktardı. Bu özel kombinasyonlarla kendisine önemli bir müşteri kitlesi oluşturan Hyundai, gelecekte üreteceği performans kokan elektrikli versiyonlarla da iddiasını sürdürecek.

1619882737_Hyundai_KONA_N___5_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Hızlı pilotlar onu seçti!Hızlı pilotlar onu seçti!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Hyundai

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Filipinler Dışişleri Bakanı'ndan 'küfürlü' ifade: S... git!

Filipinler Dışişleri Bakanı'ndan 'küfürlü' ifade: S... git!

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.