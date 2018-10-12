En hızlı ulaşan servis sağlayıcısı oldu

Ağustos ayı verilerine göre TurkNet , 3,53 megabitlik ortalama hızıyla Türkiye’den Netflix’e en hızlı erişen internet servis sağlayıcı oldu. Turknet’i sırasıyla Türksat Kablo, Turkcell Superonline, Vodafone, D-Smart ve Türk Telekom takip etti.

Sadece xDSL kullanımıyla, kablolu internet ve fiber teknolojilerini geride bırakması dikkat çekti.

Bir önceki dönem hızlarıyla kıyaslandığında, hızını yüzde 10’a yakın bir düzeyde artırmış görünüyor. Diğer tüm servis sağlayıcıları aynı dönem içinde hızlarını artırmış olsalar da TurkNet’in gerisinde kaldılar.

Ortalama hızı, Türkiye’nin hızının yüzde 18 üstünde. Yine bu istatistiklerde ortaya çıkan bir diğer başarısı, ortalama hızının başta Kanada, İrlanda, İtalya, Portekiz, Polonya ve Fransa gibi ülkelerin birçoğundan daha yüksek olması. Altmış bir ülkenin istatistiklerinin paylaşıldığı hız tablosunda Türkiye ortalama hızıyla 44’üncü sıradayken TurkNet tüm ülkeler arasında 25’inci sırada yer aldı.

TURKNET UYGUN FİYATA KALİTELİ HİZMET



Kullanıcıların yüzde 20’ye yakın kısmına santrallerde kurduğu kendi aktif altyapısıyla hizmet veriyor. Kendi altyapısıyla hizmet verdiği kullanıcılara her yöne 1.000 dakikalık telefonla görüşme hizmeti ile birlikte hiçbir taahhüt olmadan 100 Mbps’e kadar indirme hızında internet sunan paketin aylık kullanım ücreti 64,99 TL.

Aktif altyapıda bulunmayan müşterilere ise 35 Mbps’e kadar yine aynı fiyattan AKN’siz hizmet sunuyor. Bu müşteriler 35 Mbps’ten daha yüksek hız isterlerse ayda 79,99 TL’ye Özgür İletişim Ekstra paketini alabiliyor. Bu pakette yine taahhütsüz, AKN’siz internet, her yöne ayda 1.000 dakika konuşmayla birlikte sunuluyor.

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