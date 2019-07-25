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En ilginç hırsızlık yöntemi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Antalya’da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya’da yakalandı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya’da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya’da yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda, Antalya’da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., (28), S.Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., (27) Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya’ya gönderildi.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
Yapılan çalışma sonucunda, Antalya’da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., (28), S.Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., (27) Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
Zanlılar, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya’ya gönderildi.

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi

En ilginç hırsızlık yöntemi
(İHA-AA)
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