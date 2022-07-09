HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. En inatçı boğa! 7 kişi zaptedemedi, bir kişiyi devirdi

En inatçı boğa! 7 kişi zaptedemedi, bir kişiyi devirdi

09.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban bayramında ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'da 7 kişinin bir boğayı tutmaya çalışması ve boğanın da tüm gücüyle direndiği anlar kameralara yansıdı. Zor anlar yaşayan boğa sahipleri, hayvanı kontrol almaya çalışırken 1 kişi boğa tarafından devrildi.

En inatçı boğa! 7 kişi zaptedemedi, bir kişiyi devirdi

Arnautköy'de ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zaptedilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden savurdu. Bir kişiyi yere yıktı.

BOĞA TÜM GÜCÜNÜ KULLANDI

Kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Dev boğa gözü kapatılarak bir ağaca bağlandı. Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğa kesilmek üzere bekletiliyordu. Sahibi ile birlikte 7 kişi boğayı tutmak için yanaştı. Bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten kurbanlığı tutarken 4 kişi de gövde tarafından boğayı tutmaya başladı. Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi. Boğanın hamlesiyle çevresindeki 7 kişiyi sağa sola doğru savuran boynuzundan tutan bir kişiyi de yere düştü. Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda mağazaya daldı! Herkes büyük panik yaşadıBir anda mağazaya daldı! Herkes büyük panik yaşadı
Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla dolduKonya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu
Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"

Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Rus turistler yakayı ele verdi! Görüntüler şaşkına çevirdi

Rus turistler yakayı ele verdi! Görüntüler şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.