"En iyi adayları bularak halkın önüne çıkmak mecburiyetindeyiz"

"Önümüzdeki dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nasıl uygulanacağına ilişkin ana kararların alınacağı, sistemin oluşturulacağı, hükümetin, Meclisin ve siyasetin birbirleriyle ilişkilerini en güzel şekilde inşa ederek, ortak amacı halka hizmet etmek, Türkiye'yi daha ileriye götürmek olan bir işleyişi ortaya koyacaktır. Tabiri caizse bu, Meşrutiyet'in, Tanzimat'ın başlangıcı gibi bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye, hem idari bakımdan hem siyasi bakımdan geçiş süreci yaşıyor. Milletimiz, huzuru, güveni, istikrarı tercih etmiş, bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu sürece geçme kararını vermiştir. Milletimizi, aydınlık ve güzel bir geleceğin beklediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Önlerinde yeni bir seçimin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, yerel seçimin, yeni sistemin ilk seçimi olması bakımından çok ayrıcalıklı ve özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, milletin 24 Haziran seçimlerinde, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yönetime getirerek, bu yönetim modelini seçtiğini ortaya koyduğunu, yerel seçimlerde de çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin kararlılıkla İdlib konusunda çok önemli bir adım attığını belirten Numan Kurtulmuş, "İdlib'te bu karmaşadan 4 milyonluk bir nüfusu kurtarabilmek için cansiparane bir gayret sarfediyoruz. Cumhurbaşkanımız tabiri caizse çırpındı ateşkes ilan edilmesini sağlamak için. Allah lütfetti bir hafta sonra Ruslarla beraber İdlib'te belli bir noktaya gelindi. Çevremizdeki sorunları azaltmak bakımından büyük bir ülke olma zorunluluğumuz var. Türkiye'nin milli bağımsızlığını her şeyden çok önemsememiz gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlendikçe karşısına zorluklar çıkarıldığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: