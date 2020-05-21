En İyi Aldatma Filmleri

Aldatma olayı açığa çıkacak mı? Aldatılan kişi ne tepki verecek? Aldatan kişi kabul edip af dileyecek mi? Tüm bu sorunların film boyunca cevaplanmasını beklemek, fikir yürütmek hoş zaman geçirmek anlamına geliyor birçoğumuz için. Ben de bu listede sizler için en iyi aldatma filmlerini derledim: 35. Tutku Esirleri - In The Cut - IMDb 5,3 Mahallede genç bir kadının ölümünü araştırmakta olan dedektifimiz maktulun bahçesinde bulduğu Frankie'den oldukça etkilenir. Cinayetin bir seri katilin işi olduğuna kanaat getiren karakterimiz birkaç kez yalanını yakalamış olmasına rağmen genç öğretmen Frankie ile davanın dışında da görüşmeye devam eder. Elbette kanıtlar ortaya çıktıkça işler sarpa saracaktır... Vizyon Tarihi: 2003 Tür: Gizem, Gerilim Yönetmen: Jane Campion Başrol Oyuncuları: Meg Ryan, Mark Ruffalo, Jennifer Jason Leigh 34. Şantaj - Stone - IMDb 5,4 Şartlı tahliye memuru olarak görev yapan ana karakterimizin, emekliliğine çok az bir süre kala, hapishanedeki suçlulardan birinin dosyasını tekrar ele alması gerekir. Bu iki adam ve onların eşleri arasındaki ilişki ve iletişimin giderek arapsaçına dönmesi etrafında gelişen bu filmin kesinlikle hak ettiği IMDB puanını almadığı görüşündeyim. Aldatma konulu filmler içinde en beğendiklerimden olan bu filme, Robert De Niro ve Edward Norton gibi iki usta oyuncuyu bünyesinde barındırdığı için bile olsa kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Vizyon Tarihi: 2010 Tür: Drama, Gerilim Yönetmen: John Curran Başrol Oyuncuları: Edward Norton, Milla Jovovich, Robert De Niro 33. Ne Dilediğine Dikkat Et - Careful What You Wish For - IMDb 5,7 Bir bankacıyla evli olan bir kadınla ilişki yaşayan Doug Martin kendini birden sigortacılar ve polislerle dolu bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Bizim eski Disney dizileriyle tanıdığımız Nick Jonas bu kez kocasını aldatan kadınları konu alan filmler içinde karşımıza çıkıyor. Olay örgüsü oldukça tahmin edilebilir olsa da vakit geçirmek için izleyebileceğiniz aldatma filmlerinden. Filmin adını ünlü İngiliz atasözü "Ne dilediğine dikkat et, gerçek olabilir"den aldığı bilgisini de vereyim. Vizyon Tarihi: 2015 Tür: Dram, Gerilim Yönetmen: Elizabeth Allen Rosenbaum Başrol Oyuncuları: Nick Jonas, Kiki Harris, David Sherrill 32. Uçkur - Zipper - IMDb 5,7 Filmin adı, konusu için oldukça açıklayıcı aslında. Günlük hayatında aklı başında, mutlu bir aile babası tablosu çizen ana karakterimizin iş eskort servislerine geldiğinde hiçbir etik kural tanımadığını ve bu huyunun onun gelişmekte olan politik hayatını nasıl etkilediğini izliyoruz. Başlayıp biten bir olay örgüsünden ziyade, karakterimizin hayatından kesitler izliyoruz.

Vizyon Tarihi: 2015 Tür: Dram, Gerilim Yönetmen: Mora Stephens Başrol Oyuncuları: Patrick Wilson, Lena Headey, Ray Winstone 31. Gönül Gözü - Blind - IMDb 5,8 Eşini kaybettiği trafik kazasında kör olan bir yazar kendine baştan bir hayat kurmaya çalışırken okurlarından biriyle tanışır ve ikisi de aralarındaki çekime kendilerini kaptırır. Fakat bir sorun vardır; kadın evlidir. Aldatma konulu filmlerin en klişe temalarından olan aldatan kişinin asıl eşi ile aldattığı kişi arasında yapması gereken seçimlerden biriyle bu filmde de karşılaşıyoruz. İzleyicilere sık sık empati yaptırabilmesi yönüyle aynı kategorideki filmlerden ayrıldığını düşünüyor, şiddetle tavsiye ediyorum. Vizyon Tarihi: 2017 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Michael Mailer Başrol Oyuncuları: Alec Baldwin, Demi Moore, Dylan McDermott 30. Model - IMDb 5,8 Danimarka'daki tüm hayatını Paris'te kendine kuracağı modellik kariyeri için terk eden Emma, bir fotoğraf çekimi sırasında ünlü fotoğrafçı Shane White ile tanışır. İkilinin White için oldukça zararsız bir flört olarak başlayan ilişkisi Emma'nın onu bir saplantı haline getirmesi üzerine tamamen başka bir boyuta taşınır. İhanet konulu filmlerde oldukça sık gördüğümüz bir tema saplantı. Bu filmde de oldukça iyi bir şekilde işlendiğini düşünüyorum.

Vizyon Tarihi: 2016 Tür: Dram Yönetmen: Mads Matthiesen Başrol Oyuncuları: Maria Palm, Ed Skrein, Yvonnick Muller 29. Otel Odası - IMDb 5,8 Bir yazar ve bir muhasebecinin aslında başka insanlarla ilişkileri olmalarına rağmen farklı otellerde buluşup tek gecelik ilişkiler yaşamalarını izliyoruz. Film daha çok birbirlerine olan zaaflarının romantik temeli olup olmadığını anlamaya çalışan bu ikilinin karar aşamalarını konu alıyor diyebiliriz. Temposu düşük bir film, daha çok romantik beklentilerle izlerseniz daha çok beğeneceğiniz kanaatindeyim. Ek olarak filmdeki cinsel sahnelerin bolluğu yapımın kategorisini biraz erotik aldatma filmleri kısmına çekiyor, aileyle izlememeye dikkat edelim! Vizyon Tarihi: 2012 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Matt Ross Başrol Oyuncuları: Marin Ireland, Chris Messina, Robert Deamer 28. Milae - IMDb 5,8 Dış etkilere kapalı, tutucu bir mahallede yaşayan ve tüm hayatı evinden ibaret olan Mi-heun, kocasının çocuk sahibi olamayacağını öğrendikten sonra ona olan bağlılığını tümden kaybeder. Onun bu tıbbi durumundan intikam almak istercesine kendinden genç bir doktor olan In-gyu ile bir ilişki yaşamaya başlar. Bu süreçte durumun farkında olan kocası da onu kendisine tekrar bağlamak için elinden geleni yapar. Japon aldatma filmlerine kıyasladığımızda Güney Koreli sinemacıların hikayeye daha iyi odaklandığını bu filmden de anlayabiliyoruz.

Vizyon Tarihi: 2002 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Young Joo Byun Başrol Oyuncuları: Yunjin Kim, Jong Won Lee, Seung Ri Ha 27. Acemi Çapkın - Caprice - IMDb 5,8 Klasik aldatma filmlerinden biraz farklı bir konusu var Acemi Çapkın'ın. Bu defa bir aldatma öyküsünden ziyade erkek arkadaşının onu aldattığına kendi kendini ikna etmiş bir kadının bunu kanıtlama çabalarını izliyoruz. Spoiler vermemek için hikayenin devamından bahsedemiyorum ancak film boyunca gerçekten aldattı mı yoksa esas kızımız bir şeyleri abartıyor mu anlamaya çalıştığımız için ben izlemekten oldukça keyif almıştım. Vizyon Tarihi: 2015 Tür: Komedi, Romantik Yönetmen: Emmanuel Mouret Başrol Oyuncuları: Virginie Efira, Anaïs Demoustier, Laurent Stocker 26. Ahlaksız Teklif - Indecent Proposal - IMDb 5,9 Kendi yaşadığı hayattan oldukça sıkılmış bir milyarder çok etkilendiği bir kadın ve eşine, kadınla bir gece geçirme karşılığında bir milyon dolar teklif eder. Çiftin paraya olan ihtiyaçları ve bunun için ne kadar ileri gidebileceklerini sorgulaması bakımından oldukça iyi bir yapım. Ancak yapım tarihi ile biraz eski olduğu için çekimlerden çok fazla estetik beklememek yerinde olur, ki zaten IMDB puanının bu kadar düşük olmasını da buna bağlıyorum. Ahlaksız Teklif filminin Binbir Gece dizisine ilham olduğunu da ufak bir bilgi olarak iliştireyim.

Vizyon Tarihi: 1993 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Adrian Lyne Başrol Oyuncuları: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson 25. Altın Kap - The Golden Bowl - IMDb 5,9 Ana karakterimiz aslında en yakın arkadaşına aşık olmasına rağmen babasının oldukça zengin olmasından dolayı Maggie ile evlenir. Evlendikten sonra bile diğer kadınla, Charlotte'la olan ilişkisini bitirmez. Bu sırada ikilinin birbirini tanıdığından habersiz olan Maggie, dul kalmış babası ile çok sevdiği yakın arkadaşının arasını yapmaya çalışır. Oldukça çetrefilli bir ilişkiler ağını izlediğimiz Altın Kap özellikle dönem filmlerini sevenlerin çok hoşuna gidecektir. Vizyon Tarihi: 2000 Tür: Dram, Romantizm Yönetmen: James Ivory Başrol Oyuncuları: Uma Thurman, Jeremy Northam, Kate Beckinsale 24. Öteki Kadın - The Other Woman - IMDb 6 Erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenen Carly bu haberle yıkılır; birinin eşini aldatma aracı olmak isteyecek birisi değildir. Bir şekilde söz konusu eşle tanışır. Ardından esas oğlanımızın üçüncü bir kadını daha aynı anda idare ettiğinin ortaya çıkmasıyla bu üç kadın sıradan bir ayrılığın kendilerine yetmeyeceğini düşünürler ve hep birlikte adamdan intikam almak için detaylı bir plan yaparlar. Aldatma filmlerinin içinde nadiren komedi unsurları bulunur; Öteki Kadın eğlenceli vakit geçirmek isteyen herkese tavsiyemdir.

Vizyon Tarihi: 2014 Tür: Komedi, Romantik Yönetmen: Nick Cassavetes Başrol Oyuncuları: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton 23. Boris sans Béatrice - IMDb 6,1 Ünlü politikacı Boris, eşinin ağır bir depresyona girmesiyle birlikte bununla mücadele etmek için çabalar. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteği dışarıda arayan Boris birkaç kez eşini aldatır. Ancak kendisiyle konuşan birisinin eşinin rahatsızlığından onu sorumlu tutması üzerine hayatını gözden geçirir ve daha iyi bir baba ve eş olmaya karar verir. Olay kurgusundan ziyade bir adamın içsel yolculuğunu anlatması bakımından değerli bir film Boris sans Beatrice. Vizyon Tarihi: 2016 Tür: Dram Yönetmen: Denis Côté Başrol Oyuncuları: James Hyndman, Simone-Élise Girard, Denis Lavant 22. Yasak Aşk - Adoration - IMDb 6,2 Çocukluklarından beri birlikte büyümüş iki orta yaşlı kadının birbirlerinin çocuklarına aşık olmasını anlatan bu hikaye başarılı oyunculuklarıyla öne çıkıyor. İki kadının arkadaşlıklarını tehlikeye atma korkularını, kendi çocuklarına karşı sorumluluklarını ve daha önemlisi içinde bulundukları durumun ne kadar etik olduğuna dair yaptıkları sorgulamaları izliyoruz.

Vizyon Tarihi: 2013 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Anne Fontaine Başrol Oyuncuları: Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel 21. Manhattan Gecesi - Manhattan Nocturne - IMDb 6,2 Örnek bir aile babası ve muhabir olan kahramanımızın hayatı kendisinden yardım isteyen çekici bir kadınla yollarının kesişmesiyle değişir. Kocasının cinayetini araştıran bu kadın ve kahramanımız birlikte araştırma yaparken aralarındaki tansiyon da gittikçe tırmanacaktır. Colin Harrison'ın aynı isimli romanından uyarlanan Manhattan Gecesi fanlar tarafından kitaba uygun şekilde uyarlandığı için göklere çıkarılmıştı. Cinayetin bilinmezliği ile bezenmiş bu filmin aldatma konulu filmler içinde hak ettiği değeri görmeyenlerden olduğunu düşünüyorum. Vizyon Tarihi: 2016 Tür: Suç, Dram, Gizem Yönetmen: Brian DeCubellis Başrol Oyuncuları: Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Campbell Scott 20. Aşk ve Laleler - Tulip Fever - IMDb 6,2 Aynı isimli çok satan kitaptan uyarlanan bu filmde Hollanda'da lalelerin hüküm sürdüğü bir dönemde bir soylu tarafından işe alınan ressamın soylunun karısı Sophia'ya aşık olmasını izliyoruz. Birbirine çok aşık olan genç ikili, soylu adam fark etmeden birlikte kendilerine hayat kurabilecekleri kadar parayı biriktirip kaçma planları yaparlar. Dönem filmlerini çok seven birisi olarak kostüm ve müzikleri de çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim doğrusu.

Vizyon Tarihi: 2017 Tür: Dram, Tarih, Romantik Yönetmen: Justin Chadwick Başrol Oyuncuları: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Jack O'Connell 19. Daire - The Loft - IMDb 6,3 5 evli arkadaş evlilik dışı ilişkilerinde kullanmak üzere kimsenin bilmediği bir daireyi birlikte kiralarlar. Bir süre işler tıkırında gider ancak bir sabah daireye girdiklerinde yatağa bağlı ölü bir kadın bulduklarında hayatları eskisi gibi olmayacaktır. Film boyunca düşmeyen temposuyla Daire, izleyicilere heyecan dolu 1 saat 48 dakika vadediyor. Vizyon Tarihi: 2014 Tür: Dram, Romantik, Gerilim Yönetmen: Erik Van Looy Başrol Oyuncuları: Karl Urban, James Marsden, Wentworth Miller 18. Soluk - Breathe In - IMDb 6,4 Soluk, değişim öğrencisi olarak gittiği evdeki evli adama aşık olan bir genç kızın öyküsünü anlatıyor. Konuk olarak gittiği ailenin dinamiklerini ve aralarındaki ilişkilerini tehdit ettiğini bilmesine rağmen adama olan tutkusunun önüne geçemeyen genç kızımız filmi izlerken donuk bakışlarıyla beni biraz sıkmıştı ancak genel itibariyle değerli bir film olduğunu düşündüğüm için listeye almakta bir sakınca görmedim.

Vizyon Tarihi: 2013 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Drake Doremus Başrol Oyuncuları: Felicity Jones, Guy Pearce, Mackenzie Davis 17. İhanet - Izmena - IMDb 6,4 Eşlerinin kendilerini birbirleriyle aldattığını öğrenen bir adam ve kadın bu ihanetin izlerini silmeye çalışırken gittikçe yakınlaşırlar. İhanet, aldatma temalı filmler içinde kurgusunun oldukça özgün olduğunu düşündüklerimden biri. Ek olarak filmin Rusya'da çekilmiş olması bu listenin çeşitliliği açısından güzel bir nokta. Vizyon Tarihi: 2012 Tür: Dram Yönetmen: Kirill Serebrennikov Başrol Oyuncuları: Albina Dzhanabaeva, Dejan Lilic, Svetlana Mamresheva 16. Son Gece - Last Night - IMDb 6,6 Bu filmde evli bir çiftin hayatından bir geceyi izliyoruz. Erkek, bir süredir çok çekici bulduğu bir iş arkadaşıyla bir geziye gitmek zorunda kalır. Kadın ise kocasının uzakta olduğu bu gecede çok da unutamadığı eski erkek arkadaşıyla karşılaşır. Çiftlerin devamlı birbirlerini aldatmalarını değil de eşlerine sadık kalmak için verdikleri çabayı izlediğimiz bir film bu. İnsan doğasının kırılgan yanlarına dikkat çektiği için felsefi bir yanı da var.

Vizyon Tarihi: 2010 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Massy Tadjedin Başrol Oyuncuları: Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes 15. Anna Karenina - IMDb 6,6 Tolstoy'un aynı isimli romanından uyarlanan bu film bizleri 19. yüzyıl Rusya'sına götürüyor. Kitaba ismini veren karakterimizin içine girdiği çetrefilli ilişkileri ve başına gelenleri konu alıyor. 2 saatlik nispeten uzun süresinde izleyiciyi hiç sıkmadan ilerlemesi, kostümlerin ve başrol oyuncusunun başarılı oyunculuğu filmi kesinlikle çok başarılı kılıyor. IMDb puanının düşük olmasının sebebinin romanların filmleştirilirken kaybolan yanlarından rahatsızlık duyan edebiyat aşıkları olduğu kanaatindeyim zira bağımsız bir yapım olsaydı bence IMBb puanı kesinlikle çok daha yüksek olurdu. Vizyon Tarihi: 2012 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Joe Wright Başrol Oyuncuları: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor Johnson 14. Sadakatsiz - Unfaithful - IMDb 6,7 Dışarıdan bakanlara mükemmel görünen bir hayatı olmasına rağmen heyecan isteyen orta yaşlı bir kadın taksiye binerken tesadüfen tanıştığı bir yabancıyla ilişki yaşamaya başlar. Kendi bencilliğinin çevresindekileri ne kadar büyük ölçülerde etkileyeceğiyle yüzleşmesi ise bir dizi şok edici olay ile olur. Sadakatsiz ile ilgili ne söylersem spoiler olacakmış gibi hissediyorum; bu yüzden yorum yapmayı size bırakacağım ve yalnızca aldatma filmleri içinde en beğendiklerimden biri olduğunu söyleyeceğim. Yakışıklı oyuncu Richard Gere'in de başrol olması ufak bir artı.

Vizyon Tarihi: 2002 Tür: Dram, Romantik, Gerilim Yönetmen: Adrian Lyne Başrol Oyuncuları: Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez 13. Siyah Buz - Musta jää - IMDb 6,7 Eşinin kendisini uzun süredir aldattığını öğrenen Saara kocasıyla ayrılmak yerine ondan ve metresinden intikam almaya karar verir. Araştırmaları sonucunda kendine sahte bir kişilik yaratarak kadının çalıştığı kursa yazılır, onunla arkadaş olur. Gittikçe daha da yakınlaşırken bir taraftan da hem o kadından hem de kocasından nasıl intikam alabileceğini detaylı olarak planlar. Oyunculukları genel olarak yetersiz bulsam da genel olarak güzel bir filmdi, IMDb puanının da nispeten yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak listeye alıyorum. Vizyon Tarihi: 2007 Tür: Dram, Gerilim Yönetmen: Petri Kotwica Başrol Oyuncuları: Outi Mäenpää, Martti Suosalo, Ria Kataja 12. İskelet İkizler - The Skeleton Twins - IMDb 6,8 Tamamen aldatmaya odaklanmayan aldatma filmleri de kurgu ve oyunculuklar iyiyse hoşuma gidiyor. İskelet İkizler bunlardan biri. Uzun süredir birbirleriyle görüşmeyen çift yumurta ikizleri tesadüf eseri aynı günde aldatıldıklarını öğreniyorlar. Bunu evrenin bir işareti olarak alan ikizler kopan aile bağlarını tekrar düzeltmeye karar veriyorlar. Hoş vakit geçirebileceğiniz bir film.

Vizyon Tarihi: 2014 Tür: Komedi, Dram, Romantik Yönetmen: Craig Johnson Başrol Oyuncuları: Kristen Wiig, Bill Hader, Luke Wilson 11. Oyun - Nothing to Hide - IMDb 6,8 Birbirlerini senelerdir tanıyan bir grup arkadaş, toplandıkları bir akşam yemeğinde bir oyun oynamaya karar verirler. Herkes telefonlarını masaya koyacak; telefonlara gelen her türlü mesaj ve mail masadaki herkese okunacaktır. Herkes kabul eder ve oyun başlar. Fakat bu oyun arkadaşların birbirlerini hiç de sandıkları kadar iyi tanımadıklarını gösterecektir. Netflix'in son zamanlardaki kaliteli yapımlarından olan Oyun'un "Cebimdeki Yabancı" isminde bir de Türk uyarlaması var, her ne kadar ben orijinalini tercih etsem de ilgilenenlere duyurulur. Vizyon Tarihi: 2018 Tür: Komedi, Dram Yönetmen: Fred Cavayé Başrol Oyuncuları: Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt 10. Öldüren Cazibe - Fatal Attraction - IMDb 6,9 Bir avukat eşini iş arkadaşlarından biriyle aldatır. Bunun sadece tek bir hafta sonu sürecek küçük bir kaçamak olmasını planlamıştır ancak kadının başka fikirleri vardır. Adamı saplantı haline getiren kahramanımızın evli adamı elde etmek için yapacaklarının bir sınırı var mı yok mu izleyip görün. Yapım tarihi itibariyle aldatma filmlerinin atası sayılabilecek Öldüren Cazibe bu listede yer almayı hak eden bir yapım.

Vizyon Tarihi: 1987 Tür: Dram, Gerilim Yönetmen: Adrian Lyne Başrol Oyuncuları: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer 9. Barselona, Barselona - Vicky Cristina Barcelona - IMDb 7,1 Çılgın insanlar olan iki kız arkadaş gittikleri tatilde tanıştıkları genç bir adamla ilişkiye girerler. Adamı birbirleriyle paylaşmakta bir sorunları olmamasına rağmen adamın karısı resme girdiğinde işin boyutu biraz değişir. Ünlü oyuncuların yer aldığı bu film kurgu bakımından oldukça etkilemişti beni. Vizyon Tarihi: 2008 Tür: Komedi, Dram, Romantik Yönetmen: Woody Allen Başrol Oyuncuları: Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem 8. Senden Bana Kalan - The Descendants - IMDb 7,3 Eşinin bir trafik kazası sonrası ciddi şekilde yaralanıp cihazlara bağlı yaşama tutunmasıyla baş etmeye çalışan orta yaşlı bir adamın hayatı eşinin onu aldattığını öğrenmesiyle değişir. Bir taraftan bu acı gerçekle yüzleşmeye çalışırken bir taraftan da çocuklarına iyi bir baba olmaya çalışan adamın yaşadığı zorlukları izliyoruz. Vizyon Tarihi: 2011 Tür: Komedi, Dram Yönetmen: Alexander Payne Başrol Oyuncuları: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller

7. Hayallerin Peşinde - Revolutionary Road - IMDb 7,3 1950'lerde sıradan bir mahallede yaşayan bir adam ve eşinin parçalanmakta olan evliliklerini toparlamaya, iyi birer anne baba olmak için gösterdikleri çabalara tanık oluyoruz bu filmde. Her iki eş de kendilerini tamamen diğerine bağlı hissetmiyor, ikisinin de kendi hataları, kendi çapında sadakatsizlikleri var. Aldatma filmlerinin genelinde suçlu olan tek taraftır; Hayallerin Peşinde'de her iki kişi de diğerine sadık değil. Asıl peşine düştükleri şeyin "Suçlu kim?" değil de "Bu evliliği nasıl onarabiliriz?" olması önemli bir mesaj bana kalırsa. Ayrıca en son Titanik'te birlikte izlediğimiz DiCaprio ve Winslet ikilisinin bir kez daha başrol olduğunu görmek çiftin fanları için göz önünde bulundurulması gereken bir avantaj. Vizyon Tarihi: 2008 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Sam Mendes Başrol Oyuncuları: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Christopher Fitzgerald 6. Üç Maymun - IMDb 7,4 Listemizdeki tek yerli film Üç Maymun, zira aldatma filmlerine genel muhafazakar yapımız yüzünden çok sıcak bakan bir ülke değiliz. Bu filmde para karşılığı işlemediği bir suçtan hapse giren ana karakterimiz hapisten çıktığında eşinin onu aldattığını öğreniyor. Eşinin birlikte olduğu iş adamını öldürdükten sonra kendini içinden çıkıp çıkamayacağı belli olmayan bir döngünün tam ortasında buluyor.

Vizyon Tarihi: 2008 Tür: Dram Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Başrol Oyuncuları: Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rifat Sungar 5. Yasak Aşk - A Royal Affair - IMDb 7,5 Deli bir kralla evlenmek üzere olan prenses, kendisiyle sarayda ilgilenen doktora aşık olur. Prensesin bu söz verilmiş evlilikten kaçmaya çalışırken aydınlanma felsefesine gönül vermiş genç doktorla ilerleyen ilişkisine de tanık oluyoruz. Gerçek olaylardan esinlenildiği rivayet edilen bu filmi bilgi almak amacıyla değil de sinema filmi olduğunun farkında olarak izlemeniz gerektiğini düşünüyorum; aksi halde hayal kırıklığına sebep olabilir. Vizyon Tarihi: 2012 Tür: Biyografi, Dram, Tarih Yönetmen: Nikolaj Arcel Başrol Oyuncuları: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard 4. Duvak - The Painted Veil - IMDb 7,5 Duvak filmi için aslında birbirlerini severek evlenmiş bir çiftin İngiltere'den Çin'e gittiklerinde değişen hayatlarını izliyoruz diyebilirim. Bir tıp doktoru olan ana karakterimiz hem Çin'deki gittikçe yayılan kolera salgınıyla mücadele ediyor hem de kendisine karşı sadakatsiz olduğunu öğrendiği eşiyle ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Mutsuz evliliklere içeriden bir bakış olarak oldukça güzel bir film, ek olarak Çin'de kaldıkları küçük köyden sinematik olarak oldukça güzel manzaralar yakalamışlar.

Vizyon Tarihi: 2001 Tür: Dram, Romantik Yönetmen: John Curran Başrol Oyuncuları: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber 3. Maç Sayısı - Match Point - IMDb 7,6 Sıradan bir aileden gelen ve tenis oyuncusu olarak kendine bir kariyer inşa etmeye çalışan Chris, ailesinin nüfuzunu kullanarak ona her alanda yardım etmeye çalışan Chloe ile bir ilişkiye başlar. Ona karşı minnet duymasına rağmen aklı daha önce tanıştığı başka bir kadındadır. Bir insanın diğerine karşı duyduğu şükran onu o kişiye karşı sadık biri yapar mı sorusunun cevabını görmek için Maç Sayısı'nı izleyebilirsiniz. Vizyon Tarihi: 2005 Tür: Dram, Romantik, Gerilim Yönetmen: Woody Allen Başrol Oyuncuları: Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers, Emily Mortimer 2. Boş Ev - Bin Jip - IMDb 8 Evsiz bir genç dolaştığı mahallelerde tatile giden insanların evlerine zorla girer ve onlar yokken evlerinde yaşayarak hayatını sürdürür. Girdiği evlerden birinde kocasından şiddet gören, mutsuz bir evlilikte kısılı kalmış genç bir kadınla karşılaştığında ona aşık olmaktan kendini alamaz. Çok dokunaklı sahneleriyle beni yer yer ağlatan bu Güney Kore menşeli filmin oldukça yüksek IMDb puanının olması hiç şaşırtıcı değil.