işte her bütçeye uygun en iyi android telefonlar

Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı Uzun zamandır konuşulan, ekrandan parmak izi okuma sensörlerine sahip olacağı söylenen Xiaomi Mi 8, bu özelliği bizlere Explorer Edition modelinde sunuyor. Ayrıca yüz tanıma teknolojisini de barındıran 20 Megapiksel ön kamera, kızılötesi teknolojisiyle sizi yüzünüzden tanıyabiliyor. Apple’ın iPhone X modelinde kullandığı çentikli ekran tasarımı bu modele de ilham vermiş. Tasarım tarafında 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçülerine sahip olan Mi 8, 175 gram ağırlık sunuyor. Mi 8, alüminyum kasasıyla da dikkat çekmeyi başardı. Renk seçenekleri olarak da, bizleri beyaz, mavi, altın ve siyah renkleri karşılıyor. Xiaomi Mi 8 ekranı 6.21 inç boyuta 1080 x 2248 piksel çözünürlüğe ve 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekran kasa oranı yüzde 88.5 olan telefon, 18:7:9 görüntü oranına sahip. Ayrıca Always-on-Display teknolojisi de, Mi 8 modelinde yer alıyor. Huawei modellerinde yer alan çentik gizleme özelliği, bu telefonda da kullanılıyor. Telefon ekranı Corning Gorilla Glass ile korunurken, Samsung ile anlaşmaya giden şirket, AMOLED ekran ile çentikli tasarımı bir araya getiriyor. Bu ekran 600 nit parlaklık değeri ile de hayli dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 8 işlemci ve donanım özellikleri 6 inç boyutunda bir ekranla gelmesi beklenilen modelin kalbinde Snapdragon 845 işlemcisi yer alıyor. Bu yeni nesil işlemciye, Adreno 630 grafik birimi eşlik ediyor. Xiaomi Mi 8, kamera yetenekleriyle de öne çıkan bir model. Çift ana kamera ile gelecek olan telefon, 12 Megapiksel + 12 Megapiksel olmak üzere iki farklı sensör kullanıyor. 12 Megapiksellik ana arka kamerada f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS desteği bulunurken, arkadaki ikinci 12 Megapiksel çözünürlüklü kamera ise f/2.4 diyafram değerine sahip. Ana kamera 2x optik yakınlaştırma, oto fokus ve çift tonlu LED flaş desteği de sunuyor. Ayrıca portre fotoğraflarında yapay zeka destekli sahne algılama ve video düzenleme seçenekleri bulunuyor. Video kayıt performansı olarak, ana kamera 4K (2160p) 60 FPS kayıt alıyor. Selfie kamerası olarak da geçen, ön kamera 20 Megapiksel çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu ön kamera yine yapay zeka desteği ile portre ve güzellik modu sunabiliyor.

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